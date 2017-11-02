Новые ограничения движения введут в Петербурге с 4 ноября

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Стала известна схема изменений и ограничений автомобильного движения в Петербурге, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующие ведомства.

Так, с 4 ноября закрываются практически все улицы, на которых будут проводится работы. Ситцевая и Торфяная дорога в районе Комендантского аэродрома будут закрыты в связи с ремонтом теплосети.

Прокладка газопровода начнется в центре города — в районе улицы Красного Текстильщика, улицы Моисеенко, Новгородской, Синопской набережной.

В Купчино из-за ремонта канализационных сетей закроют движение по «карману» вдоль дома № 95 .

На Петроградской стороне на участке от Кронверкской улицы до Большой Пушкарской кладут асфальт.

Как сообщает информационный портал ГАТИ, с 5 по 18 ноября будет ограничено движение автомобильного транспорта по Тульской улице возле Большеохтинского моста. Кроме того, с 5 по 25 ноября будет ограничено движение всех типов транспорта по проспекту Динамо от набережной реки Крестовки до Морского проспекта в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия.

13 ноября в Санкт-Петербурге также будет ограничено движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. С 4 по 12 ноября закроют движение транспорта по боковому проезду Софийской улицы из-за работ по прокладке канализации.