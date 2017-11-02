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Новые ограничения движения введут в Петербурге с 4 ноября
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    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 4 ноября

    18:58  2 Ноября 2017
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    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 4 ноября

    Санкт-Петербург, 2 ноября. Стала известна схема изменений и ограничений автомобильного движения в Петербурге, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующие ведомства.

    Так, с 4 ноября закрываются практически все улицы, на которых будут проводится работы. Ситцевая и Торфяная дорога в районе Комендантского аэродрома будут закрыты в связи с ремонтом теплосети.

    Прокладка газопровода начнется в центре города — в районе улицы Красного Текстильщика, улицы Моисеенко, Новгородской, Синопской набережной.

    В Купчино из-за ремонта канализационных сетей закроют движение по «карману» вдоль дома № 95 . 

    На Петроградской стороне на участке от Кронверкской улицы до Большой Пушкарской кладут асфальт.

    Как сообщает информационный портал ГАТИ, с 5 по 18 ноября будет ограничено движение автомобильного транспорта по Тульской улице возле Большеохтинского моста. Кроме того, с 5 по 25 ноября будет ограничено движение всех типов транспорта по проспекту Динамо от набережной реки Крестовки до Морского проспекта в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия.

    13 ноября в Санкт-Петербурге также будет ограничено движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. С 4 по 12 ноября закроют движение транспорта по боковому проезду Софийской улицы из-за работ по прокладке канализации.

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #дорожные работы
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24988

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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