Следователи нашли завещание московского студента, зарезавшего преподавателя

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Москва, 2 ноября. Следователи обнаружили прощальную записку на компьютере студента московского колледжа, который убил своего преподавателя, а после был найден мертвым.

В текстовом документе студент обращается к старшему брату, завещая ему свой монитор и аккаунты от онлайн-игр.

«Я свалил. Монитор оставляю тебе. С компьютером разберетесь сами. Человечество не может жить в мире само с собой», — говорится в записке.

Молодой человек заявил, что его не устраивает рутина взрослой жизни и принятые в обществе порядки. Отдельно он упомянул «отвратительный» распорядок, при котором человек вынужден трудиться пять дней, но отдыхать всего два.

По словам брата московского студента, его поведение не вызывало беспокойства. За день до трагедии семья как обычно поужинала и обсудила планы на выходные, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что накануне студент зарезал преподавателя в московском колледже. Тело самого молодого человека обнаружили неподалеку.