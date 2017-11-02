Конфликт в Сирии должен быть разрешен без победителей и побежденных — МИД РФ

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Казань, 2 ноября. Урегулирование конфликта в Сирии должно проходить по принципу «ни победителей, ни побежденных». Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, выступая перед студентами в Казани.

В противном случае есть опасность возникновения реваншистских настроений среди тех, кто оказался на стороне «проигравших», что сулит новые конфликты.

«Такое уравнение «ни победителей, ни побежденных» — это наиболее рациональный подход, потому что побежденный всегда ждет момент для отмщения, для реванша», — отметил Богданов.

По его словам, сирийский народ должен выработать национальный консенсус, при котором соблюдался бы баланс интересов, чтобы нужды страны ставились выше нужд конкретных политических сил.

Ситуацию в Сирии дипломат назвал очень сложной и противоречивой, поскольку в ней задействовано слишком много игроков, и со всеми ними нужно поддерживать контакт, чтобы получать объективную информацию и решать спорные вопросы.