Владимир Алекно: Однозначно не скажешь, вырос ли уровень чемпионата России

В Избранное

Москва, 2 ноября. Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил уровень чемпионата России по волейболу.

«Вырос ли уровень? Однозначно не скажешь. Да, ряд команд стал сильнее. Это и новосибирский «Локомотив», и «Кузбасс», и «Белогорье». Но к ним пришли сильные волейболисты из других российских клубов. Из тех, кто ходит в середняках или находится ближе к концу турнирной таблицы. Эти команды, в свою очередь, «обезжирили». Хорошо это или плохо? Не знаю. Наверху таблицы конкуренция растет. Внизу — наоборот. Но ведь и там народ тоже хочет смотреть качественный волейбол», — сказал Алекно в комментарии газете «Известия».

Кроме того, Алекно не исключил своего возвращение в национальную сборную России по волейболу в качестве наставника, отметив, что работа в сборной является «особой», так как в этой должности необходимо многим жертвовать, в том числе и личной жизнью.

Стоит отметить, что Алекно занимал пост главного тренера сборной России по волейболу в 2007–2008, 2011–2012 и 2015–2016 годах. Сейчас наставником команды является Сергей Шляпников.