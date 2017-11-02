Путин пообещал поддержать идею о выплате 2 млн врачам, уезжающим работать в Арктику

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Ново-Огарево, 2 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что необходимо проработать с министерствами запуск программы привлечения медиков для работы в арктических территориях «Арктический доктор». Соответствующее поручение он дал на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Так, в ответ на предложение запустить такую программу глава государства заявил губернатору Мурманской области: «Вы дорабатывайте это все с Минфином, с Минздравом».

«Давайте дорабатывать с Минфином и Минздравом. Я тоже постараюсь поддержать», — сказал российский лидер.

В рамках новой программы «Арктический доктор» медикам будут выдавать «подъемные» в размере 2 млн рублей при заключении контрактов на 5 лет для работы в арктических регионах. Из них 500 тысяч рублей выдадут сразу, еще столько же — через год, через пять лет — 1 млн рублей.

Как отметила Ковтун, за десять лет это позволит привлечь только в Мурманскую область 646 докторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин может заехать с визитом на Челябинский компрессорный завод во время российско-казахстанского форума.