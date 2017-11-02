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Политика
«План Маршалла» для Украины закрепит антироссийскую риторику Литвы в ЕС — эксперт
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    «План Маршалла» для Украины закрепит антироссийскую риторику Литвы в ЕС — эксперт

    18:39  2 Ноября 2017
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    «План Маршалла» для Украины закрепит антироссийскую риторику Литвы в ЕС — эксперт

    Москва, 2 ноября. Так называемый «план Маршалла» для Украины, проект которого разрабатывает Литва, необходим Вильнюсу для позиционирования себя в качестве важного политического игрока в ЕС. Об этом заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

    Презентация так называемого «плана Маршалла» для Украины состоится в сейме Литвы 6 ноября. Документ будет представлен послам Канады, США, Японии и стран Евросоюза. Документ предусматривает ежегодную экономическую помощь Украине, а также финансовую поддержку реформ в стране со стороны ЕС на сумму в пять миллиардов евро. Ожидается, что средства будут предоставлены Киеву в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 годы.

    Станислав Бышок отметил, что данный документ связан не с желанием Литвы помочь Украине, а с нелюбовью к России. Презентация проекта под громким названием «план Маршалла» добавит политические очки Вильнюсу, так как подобная инициатива закрепляет антироссийские позиции Литвы в ЕС, а также ее статус как члена НАТО, который якобы обладает субъектностью и может даже предлагать какие-то идеи в рамках европейской политики.

    Вероятнее всего в рамках обсуждения этого плана состоится ряд заседаний, на которых будут оглашаться идеологические и концептуальные тезисы, утверждающие, что Украина якобы находится в конфликте с Россией, поэтому ей нужна помощь.

    Однако до масштабной финансовой помощи дело не дойдет, так как она будет либо отложена в долгий ящик, либо начнет поступать в символических объемах.

    «Не исключено даже, что произойдет просто переформатирование реально существующих программ помощи Украине. То есть работающие сегодня в отношении Киева финансовые проекты Евросоюза будут громко переименованы в этот пресловутый «план Маршалла», и этим все закончится», — заявил Бышок в комментарии изданию «Экономика сегодня».

    Стоит отметить, что Киев ожидал обсуждения «плана Маршалла» на саммите «Восточного партнерства» в ноябре, однако члены ЕС этот вопрос решили не затрагивать. По словам европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, Украина получает достаточно финансовой помощи от ЕС и отдельных кредиторов.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #ес #литва #вильнюс #план маршалла
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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