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Москва, 2 ноября. Так называемый «план Маршалла» для Украины, проект которого разрабатывает Литва, необходим Вильнюсу для позиционирования себя в качестве важного политического игрока в ЕС. Об этом заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Презентация так называемого «плана Маршалла» для Украины состоится в сейме Литвы 6 ноября. Документ будет представлен послам Канады, США, Японии и стран Евросоюза. Документ предусматривает ежегодную экономическую помощь Украине, а также финансовую поддержку реформ в стране со стороны ЕС на сумму в пять миллиардов евро. Ожидается, что средства будут предоставлены Киеву в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 годы.

Станислав Бышок отметил, что данный документ связан не с желанием Литвы помочь Украине, а с нелюбовью к России. Презентация проекта под громким названием «план Маршалла» добавит политические очки Вильнюсу, так как подобная инициатива закрепляет антироссийские позиции Литвы в ЕС, а также ее статус как члена НАТО, который якобы обладает субъектностью и может даже предлагать какие-то идеи в рамках европейской политики.

Вероятнее всего в рамках обсуждения этого плана состоится ряд заседаний, на которых будут оглашаться идеологические и концептуальные тезисы, утверждающие, что Украина якобы находится в конфликте с Россией, поэтому ей нужна помощь.

Однако до масштабной финансовой помощи дело не дойдет, так как она будет либо отложена в долгий ящик, либо начнет поступать в символических объемах.

«Не исключено даже, что произойдет просто переформатирование реально существующих программ помощи Украине. То есть работающие сегодня в отношении Киева финансовые проекты Евросоюза будут громко переименованы в этот пресловутый «план Маршалла», и этим все закончится», — заявил Бышок в комментарии изданию «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что Киев ожидал обсуждения «плана Маршалла» на саммите «Восточного партнерства» в ноябре, однако члены ЕС этот вопрос решили не затрагивать. По словам европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, Украина получает достаточно финансовой помощи от ЕС и отдельных кредиторов.