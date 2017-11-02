Главные новости 2 ноября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 2 ноября.

Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры. Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google.

Системы ПВО Сирии открыли ответный огонь по истребителям ВВС Израиля, которые нанесли удар по сирийским объектам в провинции Хомс. Об этом сообщил источник в спецслужбе сирийских ВВС ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля по объектам под Хомсом.

Советский и российский писатель Владимир Маканин после продолжительной болезни скончался в своем доме под Ростовом-на-Дону. Ушел из жизни знаменитый писатель Владимир Маканин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. По его мнению, это будет самым верным с исторической точки зрения решением. «Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал похоронить Ленина.

Экономист Валентин Катасонов предложил расценивать как измену заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о том, что России стоит отказаться от эгоизма. Эксперт назвал госизменой слова Кудрина об эгоизме России.

Украина готова предоставить Соединенным Штатам всю имеющуюся у нее информацию о расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Трамп отомстит Порошенко за «дело Манафорта».

В посольстве РФ заявили, что оскорбительными словами сенатор пытается прикрыть отсутствие доказательств «российского вмешательства» в президентские выборы. Посольство РФ резко ответило на заявления сенатора США о «фашистской Москве».

Сегодня в Сети: Трамп призывает казнить Саипова, ЦСКА обыграл «Базель», а «Спартак» уступил «Севилье», на сына Авакова наденут электронный браслет. Сегодня в Сети: Трамп требует казни для террориста, ЦСКА и «Спартак» в ЛЧ, сын Авакова отпущен.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс — не конкурент российским маршрутам. В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей».