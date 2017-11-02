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Политика
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Сирия новости 2 ноября 19.30: гумпомощь РФ в Дамаске, курды перешли на сторону САА в Алеппо
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    Сирия новости 2 ноября 19.30: гумпомощь РФ в Дамаске, курды перешли на сторону САА в Алеппо

    19:30  2 Ноября 2017
    602

    Гумпомощь РФ в Дамаске

    Сирия, 2 ноября. В Дамаск была доставлена гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. «Нусра»*** потеряла три населенных пункта к северу от Хамы. 200 курдских солдат перешли на сторону САА в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам исламистов в Восточной Гуте Дамаска; продвинулись в направлении Абу Кемаля со стороны станции «Т-2» в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: лишилось трех деревень в провинции Аль-Анбар в Ираке; противостоит курдам близ населенного пункта Дахля юго-восточнее Дейр эз-Зора; продолжает столкновения с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила танк САА в северной части Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части провинции Алеппо; потеряла три деревни к северу от Хамы.

    Курды: лишились около двухсот бойцов, перешедших на сторону САА южнее Манбиджа на севере Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network вновь сообщает об артиллерийских ударах со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе оазиса Восточная Гута. По сведениям другого подконтрольного вооруженной оппозиции источника в Twitter (AEJKhalil), сирийские военные самолеты провели воздушную атаку позиций боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма. Никакой информации о нанесенном антиправительственным группировкам уроне не поступало.

    Тем временем Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил две тонны гумпомощи в провинцию Дамаск. Все нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Военный источник в социальной сети Twitter (smmsyria) сообщает о том, что около двухсот курдских бойцов добровольно перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА) к югу от города Манбидж вблизи линии соприкосновения сил курдов и армии САР. О причинах, побудивших солдат покинуть ряды Сирийской демократической армии**** (SDF), не сообщается.

    В южной части провинции артиллерийские дивизионы правительственных подразделений ведут огонь по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции, в частности группировок «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», недалеко от горы Аль-Хасс. Об этом сообщает Twitter-канал (IvanSidorenko1).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    По данным военного источника в Telegram (SRNN2011), возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Исламского государства»1 к востоку от города Хамима близ границы между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Как передает Twitter-канал (C_Military1), правительственные подразделения заняли территории в 45 километрах от ключевого города Абу Кемаль. Напомним, в то же время силы Башара Асада вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке российских военных самолетов продвигаются в сторону Абу Кемаля вдоль шоссе, пролегающего между городами Меядин и Абу Кемаль.

    Между тем, согласно информации новостного портала Syrian Revolution News Network, разворачиваются бои между Сирийской демократической армией**** (SDF) и боевиками террористической группировки ИГИЛ1 вблизи населенного пункта Дахля недалеко от трассы Дейр эз-Зор — Меядин.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Стало известно, что в результате ожесточенных столкновений между правительственными подразделениями и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), внезапно принявшими сторону «Джебхат Ан-Нусры»1, САА понесла потери в военной технике. Как сообщает военный источник в Twitter (Desert61Fox), в ходе боев северо-восточнее Хамы в районе деревни Шакусия был уничтожен танк войск САР. Сирийская армия, в свою очередь, зачистила от исламистов деревни Мошереф, Абу Лафа, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль к северу от столицы региона, передает информационное агентство FARS News Agency.

    Не прекращаются бои между альянсом «Хайят Тахрир Аш-Шам» и радикалами «Исламского государства» в районе деревень Аник и Абу Харджин, передает на своей странице в сети Telegram (SRNN2011) военный источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Хотя ранее сообщалось о том, что эти населенные пункты перешли под контроль «Ан-Нусры», данная информация источником не подтверждается.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Информационный портал Trunk News Translations сообщает о том, что боевики исламистской организации «Куват Шабаб Ас-Сунна» арестовали террориста «Исламского государства», который бежал из тюрьмы «Хавран». Подробности случившегося пока неизвестны. Вероятно, пленный принадлежал к числу радикалов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», действующей на юге региона, а также на территории соседней провинции Даръа. Напомним, «Джейш Халид ибн Аль-Валид» противостоит Сирийской свободной армии (ССА).

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракские вооруженные силы вместе с проправительственными ополченческими формированиями «Хашд Аш-Шааби» продолжают планомерно продвигаться в провинции Аль-Анбар. Согласно сведениям военного источника в соцсети Twitter (tomthebasedcat), союзным силам удалось зачистить от террористов «Исламского государства» населенные пункты Кара Аль-Фаядия, Джарджаб и Саад.

    Кроме того, иракские ВВС уничтожили конвой из десяти военных пикапов «Исламского государства», пытавшийся пересечь сирийско-иракскую границу в районе пограничного города Аль-Каим, сообщает Twitter-канал (rofoca_lucifuge).

    Федеральная полиция Ирака между тем закрыла доступ для беженцев, которые пытаются перейти на территории, освобожденные от оккупации ИГИЛовцев. Все гражданские лица подозреваются в сотрудничестве с террористами, сообщает информагентство Iraqi News. Также, как заявляют местные активисты, более тысячи мужчин были арестованы по ложному подозрению в связях с ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #новости сирии #даръа #сса #хомс
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24988

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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