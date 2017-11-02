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Сирия, 2 ноября. В Дамаск была доставлена гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. «Нусра»*** потеряла три населенных пункта к северу от Хамы. 200 курдских солдат перешли на сторону САА в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам исламистов в Восточной Гуте Дамаска; продвинулись в направлении Абу Кемаля со стороны станции «Т-2» в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: лишилось трех деревень в провинции Аль-Анбар в Ираке; противостоит курдам близ населенного пункта Дахля юго-восточнее Дейр эз-Зора; продолжает столкновения с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила танк САА в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части провинции Алеппо; потеряла три деревни к северу от Хамы.

Курды: лишились около двухсот бойцов, перешедших на сторону САА южнее Манбиджа на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network вновь сообщает об артиллерийских ударах со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе оазиса Восточная Гута. По сведениям другого подконтрольного вооруженной оппозиции источника в Twitter (AEJKhalil), сирийские военные самолеты провели воздушную атаку позиций боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма. Никакой информации о нанесенном антиправительственным группировкам уроне не поступало.

Тем временем Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил две тонны гумпомощи в провинцию Дамаск. Все нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (smmsyria) сообщает о том, что около двухсот курдских бойцов добровольно перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА) к югу от города Манбидж вблизи линии соприкосновения сил курдов и армии САР. О причинах, побудивших солдат покинуть ряды Сирийской демократической армии**** (SDF), не сообщается.

В южной части провинции артиллерийские дивизионы правительственных подразделений ведут огонь по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции, в частности группировок «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», недалеко от горы Аль-Хасс. Об этом сообщает Twitter-канал (IvanSidorenko1).

Провинция Дейр эз-Зор

По данным военного источника в Telegram (SRNN2011), возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Исламского государства»1 к востоку от города Хамима близ границы между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Как передает Twitter-канал (C_Military1), правительственные подразделения заняли территории в 45 километрах от ключевого города Абу Кемаль. Напомним, в то же время силы Башара Асада вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке российских военных самолетов продвигаются в сторону Абу Кемаля вдоль шоссе, пролегающего между городами Меядин и Абу Кемаль.

Между тем, согласно информации новостного портала Syrian Revolution News Network, разворачиваются бои между Сирийской демократической армией**** (SDF) и боевиками террористической группировки ИГИЛ1 вблизи населенного пункта Дахля недалеко от трассы Дейр эз-Зор — Меядин.

Провинция Хама

Стало известно, что в результате ожесточенных столкновений между правительственными подразделениями и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), внезапно принявшими сторону «Джебхат Ан-Нусры»1, САА понесла потери в военной технике. Как сообщает военный источник в Twitter (Desert61Fox), в ходе боев северо-восточнее Хамы в районе деревни Шакусия был уничтожен танк войск САР. Сирийская армия, в свою очередь, зачистила от исламистов деревни Мошереф, Абу Лафа, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль к северу от столицы региона, передает информационное агентство FARS News Agency.

Не прекращаются бои между альянсом «Хайят Тахрир Аш-Шам» и радикалами «Исламского государства» в районе деревень Аник и Абу Харджин, передает на своей странице в сети Telegram (SRNN2011) военный источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Хотя ранее сообщалось о том, что эти населенные пункты перешли под контроль «Ан-Нусры», данная информация источником не подтверждается.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал Trunk News Translations сообщает о том, что боевики исламистской организации «Куват Шабаб Ас-Сунна» арестовали террориста «Исламского государства», который бежал из тюрьмы «Хавран». Подробности случившегося пока неизвестны. Вероятно, пленный принадлежал к числу радикалов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», действующей на юге региона, а также на территории соседней провинции Даръа. Напомним, «Джейш Халид ибн Аль-Валид» противостоит Сирийской свободной армии (ССА).

Ирак

Иракские вооруженные силы вместе с проправительственными ополченческими формированиями «Хашд Аш-Шааби» продолжают планомерно продвигаться в провинции Аль-Анбар. Согласно сведениям военного источника в соцсети Twitter (tomthebasedcat), союзным силам удалось зачистить от террористов «Исламского государства» населенные пункты Кара Аль-Фаядия, Джарджаб и Саад.

Кроме того, иракские ВВС уничтожили конвой из десяти военных пикапов «Исламского государства», пытавшийся пересечь сирийско-иракскую границу в районе пограничного города Аль-Каим, сообщает Twitter-канал (rofoca_lucifuge).

Федеральная полиция Ирака между тем закрыла доступ для беженцев, которые пытаются перейти на территории, освобожденные от оккупации ИГИЛовцев. Все гражданские лица подозреваются в сотрудничестве с террористами, сообщает информагентство Iraqi News. Также, как заявляют местные активисты, более тысячи мужчин были арестованы по ложному подозрению в связях с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)