Сирия в информационной паутине США: РФ разрушила версию ОЗХО-ООН о химатаке в Идлибе

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Представители Минобороны РФ, Министерства иностранных дел России и Минпромторга РФ в ходе совместного брифинга изучили результаты расследования инцидента с применением отравляющих веществ в сирийском городе Хан Шейхун, которое провели эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН. После рассмотрения итогового доклада российские представители назвали его «любительским» и констатировали, что разбирательство, как и ожидалось, велось совершенно необъективно и непрофессионально. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По заключению участников брифинга, химическое оружие попросту не могло быть применено с истребителя Су-22 ВВС САР. Дело в том, что прямоугольная форма пролома на асфальте на месте взрыва говорит о том, что заряд, содержащий отравляющее вещество, был взорван на поверхности земли. В случае если бы он был сброшен с самолета, разлом имел бы форму воронки. Более того, сирийский бомбардировщик в момент проведения химической атаки в период времени с 6.30 до 07.00 двигался не менее чем в пяти километрах от места происшествия, причем таким курсом, который исключает любые возможности нанесения авиаудара по Хан Шейхуну. Кроме того, представители ОЗХО даже не представили стабилизатор взрывного устройства, который должен был обязательно остаться, если бы химатака в действительности велась с воздуха.

В ходе обсуждения доклада ОЗХО представители российских ведомств обнаружили и другие серьезные несостыковки. На фотографиях, предоставленных западными экспертами, хорошо видно, что у детей, якобы пострадавших в результате использования Сирийской арабской армией (САА) зарина, зрачки глаз значительно расширены. Однако такой эффект обычно бывает после применения психотропных веществ, в случае же зарина зрачки, напротив, должны были сузиться. Эту серьезную неувязку отметил представитель российского МИДа Михаил Ульянов. Он также добавил, что 57 человек из более чем 200 «пострадавших» обратились за медицинской помощью еще даже до того, как произошел взрыв. Это и многое другое, резюмировал директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения, указывает на то, что данный инцидент в сирийской провинции Идлиб — всего лишь провокация, а расследование этого постановочного происшествия — только симуляция серьезного разбирательства, к которому имели отношения преимущественно лишь западные эксперты.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ФАН признался, что огорчен политикой Запада, который продолжает держаться откровенной лжи, дабы несправедливо обвинить официальный Дамаск в преступлении против своих же граждан и навлечь на него осуждение всего западного мира. При этом истинное положение дел, очевидно, еще долго будет оставаться тайной для простых граждан США и Европы.

«К сожалению, этот дилетантский, бездоказательный отчет ОЗХО и ООН, скорее всего, так и повиснет в истории как истина в последней инстанции. Очень жаль это констатировать, хотелось бы, конечно, чтобы правда восторжествовала, чтобы этот инцидент все же стал предметом повторного, уже честного разбирательства, но пока что при нынешней конфигурации это не представляется возможным. Остается лишь надеется, что или реформированная ООН, или какие-то новые структуры, или же изменение геополитической трансформации и переустройство миропорядка все-таки заставит вернуться к этой проблеме. Однако сейчас и в ближайшем будущем этот момент будет восприниматься с позиции инсинуаций, извращенного понимания, наговоров и откровенной лжи».

Организация Объединенных Наций, по мнению Андрея Кошкина, давно перестала быть независимой стороной, фактически став представителем интересов Соединенных Штатов. США, являясь главным спонсором этой крупнейшей международной организации, фактически подчинили ее себе и теперь используют ООН как еще один инструмент ведения собственной геополитики.