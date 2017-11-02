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Сирия в информационной паутине США: РФ разрушила версию ОЗХО-ООН о химатаке в Идлибе
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    Сирия в информационной паутине США: РФ разрушила версию ОЗХО-ООН о химатаке в Идлибе

    18:31  2 Ноября 2017
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    РФ разрушила версию ОХЗО-ООН о химатаке в Идлибе

    Представители Минобороны РФ, Министерства иностранных дел России и Минпромторга РФ в ходе совместного брифинга изучили результаты расследования инцидента с применением отравляющих веществ в сирийском городе Хан Шейхун, которое провели эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН. После рассмотрения итогового доклада российские представители назвали его «любительским» и констатировали, что разбирательство, как и ожидалось, велось совершенно необъективно и непрофессионально. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    По заключению участников брифинга, химическое оружие попросту не могло быть применено с истребителя Су-22 ВВС САР. Дело в том, что прямоугольная форма пролома на асфальте на месте взрыва говорит о том, что заряд, содержащий отравляющее вещество, был взорван на поверхности земли. В случае если бы он был сброшен с самолета, разлом имел бы форму воронки. Более того, сирийский бомбардировщик в момент проведения химической атаки в период времени с 6.30 до 07.00 двигался не менее чем в пяти километрах от места происшествия, причем таким курсом, который исключает любые возможности нанесения авиаудара по Хан Шейхуну. Кроме того, представители ОЗХО даже не представили стабилизатор взрывного устройства, который должен был обязательно остаться, если бы химатака в действительности велась с воздуха.

    Представители МИД РФ, МО России и Минпромторга РФ обсудили отчет ОЗХО-ООН

    В ходе обсуждения доклада ОЗХО представители российских ведомств обнаружили и другие серьезные несостыковки. На фотографиях, предоставленных западными экспертами, хорошо видно, что у детей, якобы пострадавших в результате использования Сирийской арабской армией (САА) зарина, зрачки глаз значительно расширены. Однако такой эффект обычно бывает после применения психотропных веществ, в случае же зарина зрачки, напротив, должны были сузиться. Эту серьезную неувязку отметил представитель российского МИДа Михаил Ульянов. Он также добавил, что 57 человек из более чем 200 «пострадавших» обратились за медицинской помощью еще даже до того, как произошел взрыв. Это и многое другое, резюмировал директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения, указывает на то, что данный инцидент в сирийской провинции Идлиб — всего лишь провокация, а расследование этого постановочного происшествия — только симуляция серьезного разбирательства, к которому имели отношения преимущественно лишь западные эксперты.

    ООН

    Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ФАН признался, что огорчен политикой Запада, который продолжает держаться откровенной лжи, дабы несправедливо обвинить официальный Дамаск в преступлении против своих же граждан и навлечь на него осуждение всего западного мира. При этом истинное положение дел, очевидно, еще долго будет оставаться тайной для простых граждан США и Европы.

    «К сожалению, этот дилетантский, бездоказательный отчет ОЗХО и ООН, скорее всего, так и повиснет в истории как истина в последней инстанции. Очень жаль это констатировать, хотелось бы, конечно, чтобы правда восторжествовала, чтобы этот инцидент все же стал предметом повторного, уже честного разбирательства, но пока что при нынешней конфигурации это не представляется возможным. Остается лишь надеется, что или реформированная ООН, или какие-то новые структуры, или же изменение геополитической трансформации и переустройство миропорядка все-таки заставит вернуться к этой проблеме. Однако сейчас и в ближайшем будущем этот момент будет восприниматься с позиции инсинуаций, извращенного понимания, наговоров и откровенной лжи».

    ОЗХО

    Организация Объединенных Наций, по мнению Андрея Кошкина, давно перестала быть независимой стороной, фактически став представителем интересов Соединенных Штатов. США, являясь главным спонсором этой крупнейшей международной организации, фактически подчинили ее себе и теперь используют ООН как еще один инструмент ведения собственной геополитики.

    «В рамках сегодняшней геополитической конфигурации условия существования и деятельности почти всех крупных международных площадок диктует именно Вашингтон. Американцы инвестируют большие средства в ООН и другие организации и считают, что эти ресурсы должны работать, прежде всего, на них самих. Это, безусловно, накладывает серьезный отпечаток на все подобного рода расследования. Объективный взгляд на эту ситуацию в Сирии и многие другие события будет возможен лишь тогда, когда на нашем земном шаре произойдет смещение политических полюсов. При нынешней конфигурации мы будем вынуждены и дальше сталкиваться с такими ангажированными и необъективными расследованиями».

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #оон #дамаск #идлиб #ввс сирии #озхо #хан шейхун
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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