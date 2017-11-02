Собчак объяснила, кто должен решать вопрос о захоронении Ленина

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Москва, 2 ноября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на предложение захоронить тело Владимира Ленина, высказанное в четверг главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, вопрос захоронения вождя следует решить на специальном референдуме.

«Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда, добавляет, что решать должен (президент России Владимир. — ред.) Путин, — написала Собчак на своей странице в социальной сети Facebook. — Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин».

Она указала на то, что именно российский народ должен решить этот вопрос, а для этого необходимо проводить референдумы.

«Решать он (народ) это должен на свободных выборах и референдумах», — заключила Собчак.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пора убрать тело вождя с Красной площади. Его предложение уже поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о захоронении тела Владимира Ленина не стоит на повестке Кремля.