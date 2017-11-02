Сверхъестественная маневренность: американский эксперт восхитился российским Су-30СМ

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи военного эксперта Кайла Мизоками (Kyle Mizokami) «Посмотрите на этот великолепный российский истребитель Су-30СМ», опубликованной информационным ресурсом Popular Mechanics.

Тяжелый истребитель, но также воздушный акробат. Минобороны России выпустило видео, на котором Су-30СМ демонстрирует свою удивительную маневренность. Су-30СМ — один из новейших самолетов ВКС РФ и — одновременно с тем — один из самых крупных и самых маневренных самолетов в мире. Его можно сравнить с боксером-тяжеловесом, легко выполняющим пируэты.

Новый российский самолет — потомок Су-27 времен холодной войны. Су-30СМ (Flanker-H по классификации НАТО) представляет собой обновленный самолет с передним горизонтальным оперением, двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги и новой системой управления радаром и огнем. Самолет, скорее всего, имеет несколько функций для малозаметности, аналогичных тем, что есть у F/A-18E/F Super Hornet. Но формально он не «невидимка». Для того чтобы спрятать все оружие и топливо внутри самолета и установить на нем технологии «стелс», Су-30СМ потребовалось бы слишком долго переделывать. В итоге получился бы совершенно новый самолет.

Есть и другая причина, почему функции «стелс» не были приоритетом на этапе проектирования. Россия хотела начать серийное производство новых самолетов как можно скорее. Потому Минобороны РФ было принято закономерное решение модернизировать конструкцию Су-27 и быстро начать «штамповать» новые модели. Параллельно с тем в средине 2000-х годов началась разработка настоящего истребителя пятого поколения Су-57.

Американские истребители пятого поколения, такие как F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter, используют свои возможности радиолокации и малозаметности, чтобы заблаговременно обнаруживать вражеские истребители и устраивать воздушные засады. В идеале они никогда не приближаются к врагам, они сбивают их ракетами.

Су-30СМ оснащен мощной радиолокационной системой управления «Барс-Р», которая должна помочь обнаружить самолеты-невидимки. Если Су-30СМ сможет обнаружить «незаметного» противника, то у него есть целых 12 точек подвески для ракет «воздух-воздух» и другого вооружения. Запустив шквал ракет с дальней дистанции, российский истребитель может заставить противника принять меры по уходу из-под удара и приблизиться к нему в этот момент. После этого сверхъестественная маневренность Су-30СМ даст ему преимущество в воздушном бою.

Таким образом, русские делают рискованную, но просчитанную ставку на Су-30СМ и подобные ему самолеты — по крайней мере, до тех пор, пока в начале 2020-х годов на вооружение не поступит Су-57.