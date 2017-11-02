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Сверхъестественная маневренность: американский эксперт восхитился российским Су-30СМ
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    Сверхъестественная маневренность: американский эксперт восхитился российским Су-30СМ

    17:59  2 Ноября 2017
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    Сверхъестественная маневренность: американский эксперт восхитился российским Су-30СМ

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи военного эксперта Кайла Мизоками (Kyle Mizokami) «Посмотрите на этот великолепный российский истребитель Су-30СМ», опубликованной информационным ресурсом Popular Mechanics.

    Тяжелый истребитель, но также воздушный акробат. Минобороны России выпустило видео, на котором Су-30СМ демонстрирует свою удивительную маневренность. Су-30СМ — один из новейших самолетов ВКС РФ и — одновременно с тем — один из самых крупных и самых маневренных самолетов в мире. Его можно сравнить с боксером-тяжеловесом, легко выполняющим пируэты.

    Новый российский самолет — потомок Су-27 времен холодной войны. Су-30СМ (Flanker-H по классификации НАТО) представляет собой обновленный самолет с передним горизонтальным оперением, двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги и новой системой управления радаром и огнем. Самолет, скорее всего, имеет несколько функций для малозаметности, аналогичных тем, что есть у F/A-18E/F Super Hornet. Но формально он не «невидимка». Для того чтобы спрятать все оружие и топливо внутри самолета и установить на нем технологии «стелс», Су-30СМ потребовалось бы слишком долго переделывать. В итоге получился бы совершенно новый самолет.

    Новый российский самолет — потомок Су-27 времен холодной войны

    Есть и другая причина, почему функции «стелс» не были приоритетом на этапе проектирования. Россия хотела начать серийное производство новых самолетов как можно скорее. Потому Минобороны РФ было принято закономерное решение модернизировать конструкцию Су-27 и быстро начать «штамповать» новые модели. Параллельно с тем в средине 2000-х годов началась разработка настоящего истребителя пятого поколения Су-57.

    Американские истребители пятого поколения, такие как F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter, используют свои возможности радиолокации и малозаметности, чтобы заблаговременно обнаруживать вражеские истребители и устраивать воздушные засады. В идеале они никогда не приближаются к врагам, они сбивают их ракетами.

    Су-30СМ оснащен мощной радиолокационной системой управления «Барс-Р», которая должна помочь обнаружить самолеты-невидимки. Если Су-30СМ сможет обнаружить «незаметного» противника, то у него есть целых 12 точек подвески для ракет «воздух-воздух» и другого вооружения. Запустив шквал ракет с дальней дистанции, российский истребитель может заставить противника принять меры по уходу из-под удара и приблизиться к нему в этот момент. После этого сверхъестественная маневренность Су-30СМ даст ему преимущество в воздушном бою.

    Таким образом, русские делают рискованную, но просчитанную ставку на Су-30СМ и подобные ему самолеты — по крайней мере, до тех пор, пока в начале 2020-х годов на вооружение не поступит Су-57.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #истребитель #су-30см #стелс
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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