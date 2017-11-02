Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Следователи нашли завещание московского студента, зарезавшего преподавателя
Общество
День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

    17:58  2 Ноября 2017
    92

    День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

    Россияне готовятся в 13-й раз отметить один из самых молодых российских праздников — День народного единства.

    Когда отмечается День народного единства

    День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

    Сколько дней отдыхаем в ноябре 2017 года

    День народного единства является государственным праздником и выходным днем. В 2017 году 4 ноября приходится на субботу, поэтому россиянам «возместили» этот день, добавив для отдыха еще и понедельник.

    Таким образом, в 2017 году в связи с Днем народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд — с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября включительно.

    Отметим, 7 ноября, когда отмечается 100-летие Октябрьской революции, будет обычным рабочим днем. Тем не менее, коммунисты запланировали на 7 ноября традиционные торжественные мероприятия.

    День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

    История праздника День народного единства

    Праздник День народного единства впервые появился в российском календаре в 2005 году. Дата 4 ноября во многом носит условный характер, а сам праздник отмечается в память окончания тяжелого исторического периода, получившего в истории название Великая смута, или Смутное время. Окончание Смуты было ознаменовано восстановлением российской государственности и восшествием на престол первого царя из дома Романовых — 16-летнего Михаила Романова, потомки которого правили Россией 300 лет.

    Воцарению Романова предшествовали события, произошедшие в Москве в конце октября (по современному летоисчислению — в начале ноября) 1612 года. В те дни народное ополчение из Нижнего Новгорода, сформированное простым горожанином Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнало из Москвы польских интервентов.

    По общепринятой версии, именно 4 ноября по новому стилю ополченцы выбили поляков из Китай-города, куда была торжественно внесена Казанская икона божией матери. В память об этом событии князь Пожарский позже заложил в Москве храм.

    Потеряв Китай-город, польский гарнизон забаррикадировался в Кремле, но в результате переговоров сдался. А вскоре в России появился русский царь — им стал юный Михаил Романов, избранный Земским собором. Считается, что это событие стало фактическим окончанием Смутного времени.

    Более чем через три десятилетия — в 1649 году — сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович (Тишайший) повелел отмечать 22 октября (4 ноября по современному календарю) день Казанской иконы божией матери, дополнив этим праздником летнее празднование обретения святыни 21 июля (8 июля по старому стилю).

    День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

    День народного единства — 2017: программа мероприятий

    В День народного единства традиционно проводятся десятки праздничных мероприятий, приуроченных в том числе к осенним каникулам у школьников.

    Главные торжества, как и в предыдущие годы, пройдут на родине ополчения Минина и Пожарского — в Нижнем Новгороде.

    В Москве День народного единства отметят в 11 парках, в каждом из которых подготовлены свои праздничные программы, с которыми можно ознакомиться на сайте столичной мэрии, выбрав себе мероприятие по душе.

    Специальную праздничную программу подготовили парк Горького, парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники», «Кузьминки» и другие столичные рекреационные зоны. Посетителей ожидают фестивали, исторические экскурсии, ярмарки, состязания на мечах, караоке, русские народные забавы и т.д.

    День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

    В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 4 по 6 ноября будет проходить ежевечернее уникальное шоу — Фестиваль света, который в этом году посвящен столетию революции 1917 года.

    В праздничные дни с юбилейной шоу-программой в Ледовом дворце выступит Евгений Плющенко. В кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль фильмов Андрея Тарковского, а в Большом театре кукол (БТК) состоится международный фестиваль кукольных театров.

    Подробнее с программой праздничных мероприятий в Петербурге можно ознакомиться здесь.

    Автор: Алексей Громов
    #день народного единства #праздники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24541

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        14:57   2 Ноября 2017
        230
        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        14:13   2 Ноября 2017
        324
        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        13:23   2 Ноября 2017
        474
        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        11:36   2 Ноября 2017
        434