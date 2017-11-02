День народного единства: сколько отдыхаем в 2017 году, история, программа мероприятий

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Россияне готовятся в 13-й раз отметить один из самых молодых российских праздников — День народного единства.

Когда отмечается День народного единства

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

Сколько дней отдыхаем в ноябре 2017 года

День народного единства является государственным праздником и выходным днем. В 2017 году 4 ноября приходится на субботу, поэтому россиянам «возместили» этот день, добавив для отдыха еще и понедельник.

Таким образом, в 2017 году в связи с Днем народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд — с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября включительно.

Отметим, 7 ноября, когда отмечается 100-летие Октябрьской революции, будет обычным рабочим днем. Тем не менее, коммунисты запланировали на 7 ноября традиционные торжественные мероприятия.

История праздника День народного единства

Праздник День народного единства впервые появился в российском календаре в 2005 году. Дата 4 ноября во многом носит условный характер, а сам праздник отмечается в память окончания тяжелого исторического периода, получившего в истории название Великая смута, или Смутное время. Окончание Смуты было ознаменовано восстановлением российской государственности и восшествием на престол первого царя из дома Романовых — 16-летнего Михаила Романова, потомки которого правили Россией 300 лет.

Воцарению Романова предшествовали события, произошедшие в Москве в конце октября (по современному летоисчислению — в начале ноября) 1612 года. В те дни народное ополчение из Нижнего Новгорода, сформированное простым горожанином Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнало из Москвы польских интервентов.

По общепринятой версии, именно 4 ноября по новому стилю ополченцы выбили поляков из Китай-города, куда была торжественно внесена Казанская икона божией матери. В память об этом событии князь Пожарский позже заложил в Москве храм.

Потеряв Китай-город, польский гарнизон забаррикадировался в Кремле, но в результате переговоров сдался. А вскоре в России появился русский царь — им стал юный Михаил Романов, избранный Земским собором. Считается, что это событие стало фактическим окончанием Смутного времени.

Более чем через три десятилетия — в 1649 году — сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович (Тишайший) повелел отмечать 22 октября (4 ноября по современному календарю) день Казанской иконы божией матери, дополнив этим праздником летнее празднование обретения святыни 21 июля (8 июля по старому стилю).

День народного единства — 2017: программа мероприятий

В День народного единства традиционно проводятся десятки праздничных мероприятий, приуроченных в том числе к осенним каникулам у школьников.

Главные торжества, как и в предыдущие годы, пройдут на родине ополчения Минина и Пожарского — в Нижнем Новгороде.

В Москве День народного единства отметят в 11 парках, в каждом из которых подготовлены свои праздничные программы, с которыми можно ознакомиться на сайте столичной мэрии, выбрав себе мероприятие по душе.

Специальную праздничную программу подготовили парк Горького, парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники», «Кузьминки» и другие столичные рекреационные зоны. Посетителей ожидают фестивали, исторические экскурсии, ярмарки, состязания на мечах, караоке, русские народные забавы и т.д.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 4 по 6 ноября будет проходить ежевечернее уникальное шоу — Фестиваль света, который в этом году посвящен столетию революции 1917 года.

В праздничные дни с юбилейной шоу-программой в Ледовом дворце выступит Евгений Плющенко. В кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль фильмов Андрея Тарковского, а в Большом театре кукол (БТК) состоится международный фестиваль кукольных театров.

Подробнее с программой праздничных мероприятий в Петербурге можно ознакомиться здесь.