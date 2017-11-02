Губернатор Астраханской области открыл Кирикилинский мост

В Избранное

Астрахань, 2 ноября. В Астраханской области завершился капитальный ремонт Кирикилинского моста через реку Кривая Болда. Об этом сообщили в четверг представители региональной администрации.

Старт движению транспорта дал лично губернатор области Александр Жилкин.

Объект был закрыт на реконструкцию в 2013 году. Позднее его включили в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

Как передает издание «Ридус», при строительстве обновленного моста были использованы передовые нанотехнологии (было нанесено специальное покрытие на асфальт).

«Это даже не реконструкция... Построен новый мост — кроме нескольких столбов, которые были «полечены», — подчеркнул Жилкин.

Он также поблагодарил строителей за проделанную работу.

Напомним, ранее стало известно о том, что строительство железнодорожного моста через реку Кама будет завершено к 2025 году.