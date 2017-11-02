Кунсткамера отреагировала на призывы захоронить череп Хаджи-Мурата

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Санкт-Петербург, 2 ноября. В музейном сообществе Петербурга прокомментировали призывы главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить череп аварского вождя Хаджи-Мурата.

Вопрос об этом с 2015 года пытается решить специальная комиссия, однако пока решение не принято, напомнил источник агентства «Интерфакс». В комиссию, по его словам, входят эксперты Минкультуры, МИД, Российского военно-историческое общества, а также научных организаций.

«В разное время заинтересованность в экспонате проявляли Азербайджан, где захоронено тело Хаджи-Мурата, и Дагестан», — добавил он.

На черепе сделаны надписи на русском и арабском языках. Они, по словам собеседника агентства, являются подтверждением споров, которые ведутся о принадлежности останков.

Кроме того, источник отметил, что глава Петербурга Георгий Полтавченко в сентябре информировал Кадырова о ситуации с черепом.

А в пресс-службе комитета по культуре Петербурга напомнили, что Кунсткамера является федеральным музеем.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров в своем telegram-канале призвал захоронить тело Владимира Ленина и голову Хаджи-Мурата.

