Google.News блокирует ФАН Федерального агентства новостей. Google удалил в том числе все архивные новости ФАН за три года. В ночь с 26 на 27 октября в поисковом сервисе Google.News прекратилась трансляция новостей. Google удалил в том числе все архивные новости ФАН за три года. Напомним, агентство было создано в 2014 году. До момента исключения Федеральное агентство новостей было лидером по освещению конфликта в Сирии. Наша редакция уверена: прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям ФАН является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США. Ее цель — ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом в Сирии.

В Минобороны РФ рассказали, почему ВВС САР не совершали химатаку в Хан-Шейхуне В министерстве обороны России объяснили , почему сирийские ВВС не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне. Самолет, который якобы осуществил химатаку, должен был снизиться. Свидетели же происшествия утверждают: самолетов в районе Хан-ШЩейхуна не наблюдали. Таким образом, считают в Минобороны, материалы доклада Организации по запрещению химического оружия недостоверны. «Самолет сирийских ВВС технически не мог нанести удар», — подчеркнули в Минобороны.

ФСБ считает диверсиями повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму Крымский следственный отдел Управления ФСБ считает повреждение газопроводов и ЛЭП на полуострове диверсиями. Возбуждено три уголовных дела. Напомним, в течение двух суток в Крыму повредили несколько газопроводов и ЛЭП. Вечером 31 октября снижение давления газа и одновременное прекращение подачи электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП были зафиксированы в Алуште. Национальный антитеррористический комитет рассматривал версию намеренного подрыва. Еще один газопровод среднего давления был поврежден на южном берегу Крыма в районе села Запрудное 1 ноября.