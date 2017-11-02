Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

Google.News блокирует ФАН
В ночь с 26 на 27 октября в поисковом сервисе Google.News прекратилась
трансляция новостей Федерального агентства новостей
. Google удалил в том числе все архивные новости ФАН за три года.
Напомним, агентство было создано в 2014 году. До момента исключения Федеральное агентство новостей было лидером по освещению конфликта в Сирии. Наша редакция уверена: прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям ФАН является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США. Ее цель — ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом в Сирии.
В Минобороны РФ рассказали, почему ВВС САР не совершали химатаку в Хан-Шейхуне
В министерстве обороны России объяснили
, почему сирийские ВВС не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне. Самолет, который якобы осуществил химатаку, должен был снизиться. Свидетели же происшествия утверждают: самолетов в районе Хан-ШЩейхуна не наблюдали. Таким образом, считают в Минобороны, материалы доклада Организации по запрещению химического оружия недостоверны.
«Самолет сирийских ВВС технически не мог нанести удар», — подчеркнули в Минобороны.
ФСБ считает диверсиями повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму
Крымский следственный отдел Управления ФСБ считает
повреждение газопроводов и ЛЭП на полуострове диверсиями. Возбуждено три уголовных дела.
Напомним, в течение двух суток в Крыму повредили несколько газопроводов и ЛЭП. Вечером 31 октября снижение давления газа и одновременное прекращение подачи электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП были зафиксированы в Алуште. Национальный антитеррористический комитет рассматривал версию намеренного подрыва. Еще один газопровод среднего давления был поврежден на южном берегу Крыма в районе села Запрудное 1 ноября.
Кадыров предложил похоронить Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров
в своем Telegram-канале высказал мнение
, что пришло время захоронить тело Владимира Ленина
. По его мнению, «руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно». В КПРФ идею Кадырова не одобрили.
«Весь мир готовится отмечать 100-летие Октября, и на этом фоне такие заявления выглядят кощунственными», — считает лидер коммунистов Геннадий Зюганов.