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Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

    Сервис Google.News блокирует ФАН. В Минобороны РФ рассказали, почему ВВС САР не совершали химатаку в Хан-Шейхуне. ФСБ считает диверсиями повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму. Кадыров предложил похоронить Ленина.
    17:38 2 Ноября 2017
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    Google.News блокирует ФАН

    Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

    В ночь с 26 на 27 октября в поисковом сервисе Google.News прекратилась трансляция новостей Федерального агентства новостей. Google удалил в том числе все архивные новости ФАН за три года.
    Напомним, агентство было создано в 2014 году. До момента исключения Федеральное агентство новостей было лидером по освещению конфликта в Сирии. Наша редакция уверена: прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям ФАН является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США. Ее цель — ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом в Сирии.
     

    В Минобороны РФ рассказали, почему ВВС САР не совершали химатаку в Хан-Шейхуне

    Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

    В министерстве обороны России объяснили, почему сирийские ВВС не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне. Самолет, который якобы осуществил химатаку, должен был снизиться. Свидетели же происшествия утверждают: самолетов в районе Хан-ШЩейхуна не наблюдали. Таким образом, считают в Минобороны, материалы доклада Организации по запрещению химического оружия недостоверны.
    «Самолет сирийских ВВС технически не мог нанести удар», — подчеркнули в Минобороны.
     

    ФСБ считает диверсиями повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму

    Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

    Крымский следственный отдел Управления ФСБ считает повреждение газопроводов и ЛЭП на полуострове диверсиями. Возбуждено три уголовных дела.
    Напомним, в течение двух суток в Крыму повредили несколько газопроводов и ЛЭП. Вечером 31 октября снижение давления газа и одновременное прекращение подачи электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП были зафиксированы в Алуште. Национальный антитеррористический комитет рассматривал версию намеренного подрыва. Еще один газопровод среднего давления был поврежден на южном берегу Крыма в районе села Запрудное 1 ноября.
     

    Кадыров предложил похоронить Ленина

    Видеодайджест новостей, вечер 2 ноября 2017 года

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал мнение, что пришло время захоронить тело Владимира Ленина. По его мнению, «руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно». В КПРФ идею Кадырова не одобрили.
    «Весь мир готовится отмечать 100-летие Октября, и на этом фоне такие заявления выглядят кощунственными», — считает лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

     

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