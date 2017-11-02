Зюганов: Только Путин и КПРФ могут выдвинуть сильную команду на выборы

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Санкт-Петербург, 2 ноября. Только Владимир Путин и КПРФ могут привести сильную команду в случае победы на президентских выборах. Об этом заявил лидер коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов.

«Мы в состоянии выдвинуть сильную команду. Сегодня на политической арене может это сделать Путин и мы. Все остальные об этом могут поговорить», — заявил Зюганов, выступая на XIX Всемирной встрече коммунистических и рабочих партий в Петербурге.

По его словам, после того как президент России подпишет указ о президентских выборах за три месяца до их проведения, КПРФ проведет съезд, на котором будет определен кандидат в президенты и члены его будущей команды.

Нынешняя правительственная команда, по мнению лидера КПРФ, «не справляется», поскольку «уже 36 месяцев подряд народ нищает». При этом, заявил Зюганов, «200 богатеев получили доход за прошлый год плюс 100 миллиардов долларов».

Отметим, администрация президента РФ еще не подтвердила участие нынешнего главы государства в кампании 2018 года. Сам Путин в начале октября на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя», отвечая на вопрос о предстоящих выборах, заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться вообще.





