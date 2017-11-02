Путин пообещал всем уволенным губернаторам трудоустройство и госнаграды

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Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернаторами, ушедшими в отставку. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу и пригласил встретиться еще раз – вместе с действующими главами регионов.

«Я попрошу организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу на посту губернаторов, и тех, которые пришли на их место», — сообщил в ходе встречи Владимир Путин.

Он отметил, что вмешиваться в работу новоназначенных губернаторов экс-главам регионов «разумеется, не нужно», однако «при случае и желании» они могут погрузить преемников в проблемы своих федеральных субъектов, поскольку, по словам Путина, знают и понимают, какие вопросы требуют наибольшего внимания.

Глава государства добавил, что накопленный опыт экс-губернаторов не пропадет даром: Путин обещал чиновникам, отправленным в отставку, помочь с дальнейшим трудоустройством.

«Мы по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания», — сказал президент.

На встрече Владимир Путин также отметил, что бывшим главам региона пришлось работать в непростых условиях, поблагодарил экс-губернаторов за проделанную работу и пообещал представить их к государственным наградам.

«Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам», — сообщил глава государства.

Напомним, о встрече главы государства с бывшими главами 10 федеральных субъектов стало известно в четверг утром. О ней сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всего с начала 2017 года было уволено 16 губернаторов.