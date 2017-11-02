Сейм Латвии намерен приравнять советских ветеранов к нацистам

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Рига, 2 ноября. Парламент Латвии планирует законодательно уравнять участников Второй мировой войны со стороны СССР и фашистской Германии. Соответствующий закон был принят Сеймом Латвии во втором чтении, передает ТАСС.

По словам главы рабочей группы, занимавшейся разработкой законопроекта депутата Ритварса Янсонса, во время войны Латвия существовало только юридически, но фактически государство не существовало , поэтому не могло защищать своих граждан. Посредством этого статуса Латвия признает, что «граждане были незаконно изъяты обеими державами для участия в боевых действиях».

«Эти граждане, вне зависимости от того, где они сражались, - в Красной или германской армии, - они жертвы Второй мировой войны», — подчеркнул Янсонс.

Согласно тексту закона, данным статусом будут наделены граждане и постоянные жители Латвии, находившиеся на территории страны по состоянию на 17 июня 1940 года, который латвийские власти называют началом «периода оккупации».

Данным статусом не будут наделяться граждане, которые в годы войны сотрудничали с «преступными организациями». По словам Янсонса, это организации, которых Нюрнбергский трибунал назвал преступными, среди них СС, Гестапо и Служба безопасности рейхсфюрера.

«Также это касается кадровых работников КГБ, потому что первый парламент обновленной Латвии в 1991 году назвал КГБ преступной организацией», — сказал депутат.

Напомним, в начале октября в парламент Латвии был внесен законопроект, предполагающий полный переход образования на латышский язык.