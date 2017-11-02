Польский сенатор назвал Украину «варваром» в вопросах исторической памяти

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Варшава, 2 ноября. Польский сенатор и историк Ян Жарин сравнил Украину с варваром и поставил ей ультиматум: чтобы не потерять связи с Польшей, ей придется взять на себя ответственность за культурное и историческое наследие.

Он считает, что Украина ведет себя «как варвар» в вопросах исторической памяти. Так он прокомментировал ситуацию с польскими захоронениями на территории Украины.

Многие из них, как подчеркнул историк, «до сих пор не были отмечены присутствием креста», который был бы «надлежащим символом памяти о погибших и убитых поляках при различных обстоятельствах».

«Украина не хочет принадлежать римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти», — заявил он в интервью wPolityce.

При этом Жарин указал и на то, что во внешеней политике двух стран есть много много общего, есть и «много позитивных предложений».

Однако, по его убеждению, взаимные отношения будут очень неглубокими, «если Украина не поймет, что гораздо более глубокие отношения происходят из культурного измерения». Кризис в отношениях Киева и Варшавы историк объяснил «серьезными и глубокими культурными различиями» между этими странами, и решение этой проблемы, по его убеждению, должна найти украинская сторона.

«Решение сейчас — на стороне Украины. В ней есть ключ к тому, хочет ли она быть с Польшей, с польской культурой. Украина должна ответить, хочет ли она взять на себя совместную ответственность за древнюю материальную культуру в современной Украине», — пояснил историк.

Напомним, ранее о разных концепциях исторического примирения Варшавы и Киева заявил глава польского МИДа Витольд Ващиковский.

«В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры «СС Галичина», в Польшу не въедут», — подчеркнул он.

Министр также указал на то, что эти меры будут распространены и на тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти.