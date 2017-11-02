Новости Украины: канадский министр надел вышиванку, голландский журналист раскритиковал Киев

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Министр обороны Канады облачился в вышиванку по случаю «Украинского дня» в местном парламенте; голландский журналист пообщался с жителями Одессы, после чего раскритиковал местную власть; сына главы МВД Украины Александра Авакова отпустили под подписку о невыезде. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

Канадский министр в вышиванке

В канадском законодательном органе власти проходит «Украинский день», в честь этого события глава Минобороны страны Харджит Саджан надел вышиванку. Также он отметил высокий уровень сотрудничества Канады и Украины.

«На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из ВСУ. Слава Украине!» — написал чиновник в своем микроблоге Twitter.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что оборот «Слава Украине!» — это прямая отсылка к Второй Мировой войне и фашистам, которые его использовали. Также парламентарий отметил, что канадская армия довольно слабая, она не добилась никаких серьезных достижений в области военного искусства.

Голландский журналист рассказал Европе об Украине

Голландский журналист Джонатан Холслаг побывал в Одессе, пообщался с местными жителями и пришел к неутешительным выводам. Сам город он назвал «жемчужиной Черного моря», но отметил, что опрятно выглядит лишь центр города. Журналист обратил внимание на низкое качество жизни украинцев, по его словам, средней зарплаты едва хватает, чтобы удовлетворить первичные потребности. Горожанка Зинаида в разговоре с Холслагом назвала свою страну «джунглями», где каждый сам за себя.

По словам журналиста, подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Также его удивило отношение властей к ценным активам. Так крупный завод «Мотор Сич», производящий двигатели для авиатехники, был проданоКитаю. Холслаг считает, что если Украина осуществит земельную реформу и распродаст сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, то фактически превратится в Африку.

Авакову-младшему избрали меру пресечения

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы МВД Украины Александру Авакову по «делу о рюкзаках». Суд не стал арестовывать Авакова-младшего, он был отпущен под подписку о невыезде. Также его обязали сдать загранпаспорт, чтобы подозреваемый не скрылся от суда и следствия.

По словам политического аналитика Александра Асафова, уголовное преследование сына Арсена Авакова может быть выгодно Петру Порошенко.

«Давление на Авакова необходимо Порошенко для того, чтобы глава МВД проявлял больше лояльности к действующему украинскому лидеру», — считает Асафов.

Впрочем, есть и иные версии. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что Аваков-младший был задержан по указанию американских кураторов Украины, а Порошенко и Авакову невыгодно идти друг против друга.

Осенний призыв на Украине оказался на грани срыва

Нежелание украинцев проходить срочную службу в армии может привести к фактическому срыву осеннего призыва. На сегодняшний день призвано было около 4% молодых людей от запланированного количества.

«Грубо говоря, из ста призывников, которых планировалось призвать в украинскую армию из Киева, пришло на призывные участки (т.е. еще не в армию, а на медкомиссию) меньше четырех человек», — сказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Чтобы как-то исправить ситуацию, военные обратились за помощью к полиции. Стражи порядка задерживают уклонистов и доставляют прямо в военкомат.