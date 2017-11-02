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Новости Украины: канадский министр надел вышиванку, голландский журналист раскритиковал Киев
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    Новости Украины: канадский министр надел вышиванку, голландский журналист раскритиковал Киев

    18:06  2 Ноября 2017
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    Новости Украины: канадский министр в вышиванке, голландский журналист раскритиковал украинские власти

    Министр обороны Канады облачился в вышиванку по случаю «Украинского дня» в местном парламенте; голландский журналист пообщался с жителями Одессы, после чего раскритиковал местную власть; сына главы МВД Украины Александра Авакова отпустили под подписку о невыезде. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Канадский министр в вышиванке

    В канадском законодательном органе власти проходит «Украинский день», в честь этого события глава Минобороны страны Харджит Саджан надел вышиванку. Также он отметил высокий уровень сотрудничества Канады и Украины.

    «На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из ВСУ. Слава Украине!» — написал чиновник в своем микроблоге Twitter.

    Новости Украины: канадский министр в вышиванке, голландский журналист раскритиковал украинские власти

    Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что оборот «Слава Украине!» — это прямая отсылка к Второй Мировой войне и фашистам, которые его использовали. Также парламентарий отметил, что канадская армия довольно слабая, она не добилась никаких серьезных достижений в области военного искусства.

    Голландский журналист рассказал Европе об Украине

    Голландский журналист Джонатан Холслаг побывал в Одессе, пообщался с местными жителями и пришел к неутешительным выводам. Сам город он назвал «жемчужиной Черного моря», но отметил, что опрятно выглядит лишь центр города. Журналист обратил внимание на низкое качество жизни украинцев, по его словам, средней зарплаты едва хватает, чтобы удовлетворить первичные потребности. Горожанка Зинаида в разговоре с Холслагом назвала свою страну «джунглями», где каждый сам за себя.

    Новости Украины: канадский министр в вышиванке, голландский журналист раскритиковал украинские власти

    По словам журналиста, подобная ситуация наблюдается по всей стране.

    Также его удивило отношение властей к ценным активам. Так крупный завод «Мотор Сич», производящий двигатели для авиатехники, был проданоКитаю. Холслаг считает, что если Украина осуществит земельную реформу и распродаст сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, то фактически превратится в Африку.

    Авакову-младшему избрали меру пресечения

    Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы МВД Украины Александру Авакову по «делу о рюкзаках». Суд не стал арестовывать Авакова-младшего, он был отпущен под подписку о невыезде. Также его обязали сдать загранпаспорт, чтобы подозреваемый не скрылся от суда и следствия.

    Новости Украины: канадский министр в вышиванке, голландский журналист раскритиковал украинские власти

    По словам политического аналитика Александра Асафова, уголовное преследование сына Арсена Авакова может быть выгодно Петру Порошенко.

    «Давление на Авакова необходимо Порошенко для того, чтобы глава МВД проявлял больше лояльности к действующему украинскому лидеру», — считает Асафов.

    Впрочем, есть и иные версии. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что Аваков-младший был задержан по указанию американских кураторов Украины, а Порошенко и Авакову невыгодно идти друг против друга.

    Осенний призыв на Украине оказался на грани срыва

    Нежелание украинцев проходить срочную службу в армии может привести к фактическому срыву осеннего призыва. На сегодняшний день призвано было около 4% молодых людей от запланированного количества.

    «Грубо говоря, из ста призывников, которых планировалось призвать в украинскую армию из Киева, пришло на призывные участки (т.е. еще не в армию, а на медкомиссию) меньше четырех человек», — сказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

    Чтобы как-то исправить ситуацию, военные обратились за помощью к полиции. Стражи порядка задерживают уклонистов и доставляют прямо в военкомат.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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