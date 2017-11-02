США могут возбудить дело против российских чиновников из-за «вмешательства в выборы»

В Избранное

Москва, 2 ноября. Власти США могут возбудить уголовное дело против российских госслужащих в связи с так называемым вмешательством в президентские выборы. Об этом в четверг сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что фигурантами уголовного дела могут стать шестеро чиновников, которые якобы связаны с хакерской атакой на Демократическую партию США.

«Прокуроры и сотрудники ФБР собрали доказательства для обвинения представителей России и могут возбудить дело в следующем году», — отмечает WSJ.

При этом источники издания ничего не сообщили, есть ли у правоохранительных органов США доказательства причастности россиян к хакерской атаке, а официальные представители Минюста и ФБР отказались давать комментарии.

Напомним, что в прошлом году хакеры взломали почту Демократической партии США и опубликовали украденные письма на WikiLeaks. США сразу же заявили, что за хакерской атакой стояла Россия, однако не привели никаких доказательств в подтверждении своих слов.