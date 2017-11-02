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Сирия: Михеев объяснил, почему РФ должна разоблачить доклад ОЗХО-ООН
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    Сирия: Михеев объяснил, почему РФ должна разоблачить доклад ОЗХО-ООН

    16:52  2 Ноября 2017  /обновлено: 17:00  02 Ноября 2017
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    Есть за что посражаться: Михеев объяснил, почему РФ должна разоблачить доклад ОЗХО-ООН

    Министерство обороны и МИД России созвали совместный брифинг, чтобы дать официальную оценку докладу ООН и ОЗХО по поводу химической атаки, якобы имевшей место в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

    «Любительский» доклад

    Напомним, что в седьмом и окончательном докладе совместного механизма ООН-ОЗХО ответственность за убийство мирных жителей Хан-Шейхуна зарином была возложена на сирийское правительство. В докладе утверждается, что снаряд с отравляющими веществами был сброшен на город с воздуха с самолета Су-22 ВВС Сирии.

    «Это уже четвертый раз, когда миссия подтвердила, что режим Асада использовал химическое оружие, что подчеркивает его жестокое и ужасающее варварство», — заявили в связи с этим в Белом доме.

    Тем не менее, по мнению представителей российского оборонного и внешнеполитического ведомств, самолет Су-22 не мог сбросить на Хан-Шейхун снаряд с химическим оружием просто по техническим причинам. Снимки кратера, оставленного взрывом, показывают, что он имеет прямоугольную форму. Это свидетельствует о том, что подрыв был произведен с земли. Если бы бомба упала с воздуха, кратер имел бы эллипсоидную форму.

    Эта и многие другие технические ошибки в докладе ОЗХО заставили российских специалистов усомниться в объективности проведенного ими расследования.

    «Любительский» доклад

    По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов, доклад получился «поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским».

    Также дипломат указал на то, что представительница США в ООН  в своем заявлении обвинила Россию в том, что та якобы одобряет применение химического оружия сирийским правительством. Это, считает Ульянов, есть ни что иное как «истерика и совершенно откровенная попытка дискредитировать Россию, причем довольно примитивными грязными средствами».

    Борьба на двух уровнях

    По мнению политолога Сергея Михеева, доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по поводу химатак в провинции Идлиб действительно может и должен быть подвергнут серьезной критики. Другое дело, что конкретное содержание документа и спорность отдельных его пунктов и положений сейчас не так уж и важны. Доклад ооновских экспертов политизирован от начала и до конца.

    «Американцы развернули против сирийского правительства масштабную информационную кампанию. Критика конкретных технических деталей вряд ли способна будет остановить это наступление», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    История с инцидентом в Хан-Шейхуне сейчас развивается на двух уровнях

    История с инцидентом в Хан-Шейхуне сейчас развивается на двух уровнях. Есть уровень информационной повестки. Здесь не имеет особого значения, насколько обвинения США — а именно они стоят за докладом ОЗХО — оправданы и технически выверены. Чтобы повлиять на мнение международной общественности, Вашингтону достаточно обвинять сирийцев в применении химоружия часто и громко. Второй уровень — профессиональный, то, что думают о трагедии в Идлибе представители экспертного сообщества. Здесь Сирии и ее союзникам — прежде всего, России — есть за что посражаться.

    «Поскольку доклад ОЗХО и ООН ссылается на мнение экспертов, то критика технических деталей все же имеет некий смысл. Понятно, что есть большая информационная кампания по очернению сирийского правительства. Но есть также работа и консенсус на экспертном уровне. С мнение профессионального экспертного сообщества есть смысл работать. Доклад ООН представлен как расследование, а если это расследование, то значит, дискутировать и обсуждать детали — такие как техническую невозможность того, что снаряд с химоружием мог быть сброшен на Хан-Шейхун с воздуха — имеет смысл. Здесь есть за что посражаться», — продолжает Михеев.

    Если у американцев не получится довести дело до конца, и история с химатаками в Идлибе начнет пробуксовывать, то они просто снимут ее с информационной повестки. Ранее они делали это уже не раз.

    «В этом смысле поймать Вашингтон на лжи вряд ли удастся, даже если доклад ОЗХО будет разоблачен и дезавуирован как непрофессиональный. Впрочем, если нам удастся как минимум поставить в ООН под сомнения обвинения американцев — я уж не говорю о том, чтобы доказать свою правоту — это будет уже результат. Конечно, большинство жителей западных стран об этом так и не узнают. Все эти сведения будут замолчаны. Но, по крайней мере, мы не дадим США использовать Организацию объединенных наций в своих целях», — подводит итог Сергей Михеев.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #оон #идлиб #ульянов #михеев #химатака #доклад озхо-оон
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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