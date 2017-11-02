Сирия: Михеев объяснил, почему РФ должна разоблачить доклад ОЗХО-ООН

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Министерство обороны и МИД России созвали совместный брифинг, чтобы дать официальную оценку докладу ООН и ОЗХО по поводу химической атаки, якобы имевшей место в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

«Любительский» доклад

Напомним, что в седьмом и окончательном докладе совместного механизма ООН-ОЗХО ответственность за убийство мирных жителей Хан-Шейхуна зарином была возложена на сирийское правительство. В докладе утверждается, что снаряд с отравляющими веществами был сброшен на город с воздуха с самолета Су-22 ВВС Сирии.

«Это уже четвертый раз, когда миссия подтвердила, что режим Асада использовал химическое оружие, что подчеркивает его жестокое и ужасающее варварство», — заявили в связи с этим в Белом доме.

Тем не менее, по мнению представителей российского оборонного и внешнеполитического ведомств, самолет Су-22 не мог сбросить на Хан-Шейхун снаряд с химическим оружием просто по техническим причинам. Снимки кратера, оставленного взрывом, показывают, что он имеет прямоугольную форму. Это свидетельствует о том, что подрыв был произведен с земли. Если бы бомба упала с воздуха, кратер имел бы эллипсоидную форму.

Эта и многие другие технические ошибки в докладе ОЗХО заставили российских специалистов усомниться в объективности проведенного ими расследования.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов, доклад получился «поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским».

Также дипломат указал на то, что представительница США в ООН в своем заявлении обвинила Россию в том, что та якобы одобряет применение химического оружия сирийским правительством. Это, считает Ульянов, есть ни что иное как «истерика и совершенно откровенная попытка дискредитировать Россию, причем довольно примитивными грязными средствами».

Борьба на двух уровнях

По мнению политолога Сергея Михеева, доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по поводу химатак в провинции Идлиб действительно может и должен быть подвергнут серьезной критики. Другое дело, что конкретное содержание документа и спорность отдельных его пунктов и положений сейчас не так уж и важны. Доклад ооновских экспертов политизирован от начала и до конца.

«Американцы развернули против сирийского правительства масштабную информационную кампанию. Критика конкретных технических деталей вряд ли способна будет остановить это наступление», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

История с инцидентом в Хан-Шейхуне сейчас развивается на двух уровнях. Есть уровень информационной повестки. Здесь не имеет особого значения, насколько обвинения США — а именно они стоят за докладом ОЗХО — оправданы и технически выверены. Чтобы повлиять на мнение международной общественности, Вашингтону достаточно обвинять сирийцев в применении химоружия часто и громко. Второй уровень — профессиональный, то, что думают о трагедии в Идлибе представители экспертного сообщества. Здесь Сирии и ее союзникам — прежде всего, России — есть за что посражаться.

«Поскольку доклад ОЗХО и ООН ссылается на мнение экспертов, то критика технических деталей все же имеет некий смысл. Понятно, что есть большая информационная кампания по очернению сирийского правительства. Но есть также работа и консенсус на экспертном уровне. С мнение профессионального экспертного сообщества есть смысл работать. Доклад ООН представлен как расследование, а если это расследование, то значит, дискутировать и обсуждать детали — такие как техническую невозможность того, что снаряд с химоружием мог быть сброшен на Хан-Шейхун с воздуха — имеет смысл. Здесь есть за что посражаться», — продолжает Михеев.

Если у американцев не получится довести дело до конца, и история с химатаками в Идлибе начнет пробуксовывать, то они просто снимут ее с информационной повестки. Ранее они делали это уже не раз.