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В интересах безопасности россиян: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов
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    В интересах безопасности россиян: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов

    17:06  2 Ноября 2017
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    В интересах безопасности граждан: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов

    1 ноября Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анонимайзеры. Таким образом, регулятор расширяет инструментарий противодействия противоправному контенту в Интернете. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Согласно инициативе Роскомнадзора, от владельцев VPN и анонимайзеров будет необходимо ограничить доступ к запрещенным в РФ ресурсам. Если VPN-сервисы и анонимайзеры откажутся от исполнения закона, они будут блокированы.

    В интересах безопасности граждан: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов

    Как уточняет Deita.ru, ни о каком запрете VPN-сервисов и анонимайзеров речи не идет. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отдельные СМИ неправильно истолковали закон.

    Интересы бизнеса

    Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что действия РКН вполне укладывается в общую схему борьбы ведомства с противоправным контентом в сети Интернет. Начали, как известно, с борьбы против размещения там детской порнографии, продолжают борьбой против бесконтрольного доступа к VPN-сервисам и анонимайзерам. Надо понимать, что эти компьютерные программы позволяют обходить заблокированный в РФ интернет-контент, нарушая запреты посредством использования иностранных IP-адресов. То есть весьма вероятен вариант использования подобных технологий в интересах террористических организаций, что, конечно же, недопустимо и должно быть прекращено в интересах безопасности граждан, сохранности их жизни и здоровья.

    «Требования к владельцам VPN-сервисов и анонимайзеров об ограничении доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам вытекают из норм действующего законодательства. Если владельцы VPN-сервиса и анонимайзера откажутся ограничить этот доступ, их ресурсы ждет предусмотренная законодательством блокировка. Соблюдение норм закона в данной ситуации — лучшая гарантия от блокировки. То обстоятельство, что тестирование новой системы взаимодействия с чиновниками идет при участии таких структур, как АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.RU и Яндекс, а в перспективе и «Рамблер», «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеров 2ip.ru, 2ip.io, говорит о желании чиновников учесть интересы владельцев интернет-бизнеса и сделать технически адекватную их запросам схему исполнения норм закона на практике», — пояснил Владимир Соловейчик.

    В интересах безопасности граждан: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов

    Блокировки не коснутся работы организаций, которые могут использовать VPN-сервисы для защиты коммерческой информации. Интересы собственников бизнеса — как интернет-бизнеса, так и коммерческих банков, для РКН имеют не меньшее значение, чем кибербезопасность РФ. Именно этим и можно объяснить позицию руководства Роскомнадзора. Требования закона не распространяются на случаи использования «анонимайзеров» и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование такого ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности».

    Угроза VPN

    По словам Владимира Соловейчика, при использовании платных VPN-сервисов их пользователь, по сути дела, передает ключ от «всех тайн своей личной Интернет-жизни», как-то история просмотров, логины, пароли, в руки владельца VPN-сервиса. Понятно, что эти лица или структуры не заинтересованы в продаже информации «налево». Но их могут взломать злоумышленники или попросить поделиться данными власти недружественных по отношению к РФ государств.

    «В свою очередь бесплатные VPN-сервисы и анонимайзеры таят в себе большую угрозу. Они получают личные данные, которые могут передаваться или продаваться третьим сторонам без каких-либо ограничений. Также компьютер пользователя может быть использован «втемную» для совершения масштабных кибератак. Это подтвердила история VPN-дополнения для браузеров по имени Hola. Пользователи расширения, сами того не зная, отдавали свои интернет-каналы дочерней фирме Luminati. В ходе исследования трафика выяснилось, что интернет-каналы пользователей были использованы для совершения DDoS-атак. В описании проекта не было никаких упоминаний об использовании каналов пользователей. Подобные истории не должны повторяться», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    Автор: Илья Муромский
    #роскомнадзор #интернет #ркн
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      23977

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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