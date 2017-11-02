В интересах безопасности россиян: РКН взялся за контроль анонимайзеров и VPN-сервисов

В Избранное

1 ноября Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анонимайзеры. Таким образом, регулятор расширяет инструментарий противодействия противоправному контенту в Интернете. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно инициативе Роскомнадзора, от владельцев VPN и анонимайзеров будет необходимо ограничить доступ к запрещенным в РФ ресурсам. Если VPN-сервисы и анонимайзеры откажутся от исполнения закона, они будут блокированы.

Как уточняет Deita.ru, ни о каком запрете VPN-сервисов и анонимайзеров речи не идет. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отдельные СМИ неправильно истолковали закон.

Интересы бизнеса

Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что действия РКН вполне укладывается в общую схему борьбы ведомства с противоправным контентом в сети Интернет. Начали, как известно, с борьбы против размещения там детской порнографии, продолжают борьбой против бесконтрольного доступа к VPN-сервисам и анонимайзерам. Надо понимать, что эти компьютерные программы позволяют обходить заблокированный в РФ интернет-контент, нарушая запреты посредством использования иностранных IP-адресов. То есть весьма вероятен вариант использования подобных технологий в интересах террористических организаций, что, конечно же, недопустимо и должно быть прекращено в интересах безопасности граждан, сохранности их жизни и здоровья.

«Требования к владельцам VPN-сервисов и анонимайзеров об ограничении доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам вытекают из норм действующего законодательства. Если владельцы VPN-сервиса и анонимайзера откажутся ограничить этот доступ, их ресурсы ждет предусмотренная законодательством блокировка. Соблюдение норм закона в данной ситуации — лучшая гарантия от блокировки. То обстоятельство, что тестирование новой системы взаимодействия с чиновниками идет при участии таких структур, как АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.RU и Яндекс, а в перспективе и «Рамблер», «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеров 2ip.ru, 2ip.io, говорит о желании чиновников учесть интересы владельцев интернет-бизнеса и сделать технически адекватную их запросам схему исполнения норм закона на практике», — пояснил Владимир Соловейчик.

Блокировки не коснутся работы организаций, которые могут использовать VPN-сервисы для защиты коммерческой информации. Интересы собственников бизнеса — как интернет-бизнеса, так и коммерческих банков, для РКН имеют не меньшее значение, чем кибербезопасность РФ. Именно этим и можно объяснить позицию руководства Роскомнадзора. Требования закона не распространяются на случаи использования «анонимайзеров» и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование такого ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности».

Угроза VPN

По словам Владимира Соловейчика, при использовании платных VPN-сервисов их пользователь, по сути дела, передает ключ от «всех тайн своей личной Интернет-жизни», как-то история просмотров, логины, пароли, в руки владельца VPN-сервиса. Понятно, что эти лица или структуры не заинтересованы в продаже информации «налево». Но их могут взломать злоумышленники или попросить поделиться данными власти недружественных по отношению к РФ государств.