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Скажите, как его зовут: американские эксперты назвали самое «адское» оружие России
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    Скажите, как его зовут: американские эксперты назвали самое «адское» оружие России

    16:27  2 Ноября 2017
    292

    Скажите, как его зовут: американские эксперты назвали самое «адское» оружие России

    Вашингтон, 2 ноября. Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» поразила американских военных экспертов, вычисливших самое «адское» оружие ВС РФ. Своими опасениями они поделились в материале на портале War is Boring.

    «Буратино» эффективно показал себя в боях и многие страны хотят приобрести эту машину, отмечают специалисты. Кроме того, они отметили и модификацию 1А «Солнцепек».

    Вес «Буратино» составляет 46 тонн. Машина на базе танка Т-72 имеет кассету с 30 направляющими, в которые заряжаются 220-миллиметровые термобарические ракеты. Один залп «Буратино» может накрыть площадь до 400 метров, а термобарический боеприпас создает облако температурой до 3000 градусов, сжигающее все живое, а избыточное давление в зоне поражения приводит к разрыву легких, глаз и барабанных перепонок противники.

    Дальность стрельбы системы составляет 3,5 км, а погрешность поражения всего десять метров. У «Солнцепека» дальность стрельбы выше – до шести километров.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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