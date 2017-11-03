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Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года
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    Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

    6:45  3 Ноября 2017
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    Место крушения рейса MH-17

    Поиск виновных в крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донецкой областью летом 2014 года, может продолжиться после 1 января 2018 года. Соответствующая информация содержится в правительственном документе Нидерландов, с которым ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

    На днях лидер Украины Петр Порошенко внес в украинский парламент законопроект, предполагающий проведение расследования вплоть до 1 августа 2018 года. Однако в материале голландской стороны не уточняется, до какого срока может быть продлено следствие.

    «Договор (соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года — прим. ред.) между исследовательскими организациями вовлеченных стран в настоящий момент продлен до 1 января 2018 года. Ожидается, что в случае необходимости страны вновь примут решение о продлении соглашения», — значится в документе.

    Деньги на разбирательство

    В тексте проекта закона утверждается, что в случае обнародования результатов расследования затраты на последующее судебное разбирательство составят примерно 57 миллионов евро в год.

    Места попадания осколков ракеты

    «Что касается постоянных расходов, то были рассмотрены сопоставимые международные трибуналы (например, специальный трибунал по Ливану). Эти расходы составят около 57 миллионов евро в год», — говорится в документе.

    Однако о том, есть ли у следствия достаточное количество свидетелей с Украины, голландская сторона не сообщает.

    «Уголовное расследование все еще идет полным ходом, — значится в материале. — Украина всегда делилась очень большим количеством соответствующей информации. Как только эта информация будет доступна, то есть после того, как необходимые юридические процедуры будут завершены, информация будет передана партнерам JIT».

    Порошенко просил

    На днях лидер Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона, который предполагает проведение расследования вплоть до 1 августа 2018 года. К слову, работа миссии продлевается не в первый раз.

    Украинский президент Петр Порошенко

    Крушение малайзийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются вот уже более двух лет, это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.

    Автор: Анжелина Григорян
    #киев #украина #порошенко #крушение #нидерланды #boeing-777 #mh-17 #раследование
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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