Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

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Поиск виновных в крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донецкой областью летом 2014 года, может продолжиться после 1 января 2018 года. Соответствующая информация содержится в правительственном документе Нидерландов, с которым ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

На днях лидер Украины Петр Порошенко внес в украинский парламент законопроект, предполагающий проведение расследования вплоть до 1 августа 2018 года. Однако в материале голландской стороны не уточняется, до какого срока может быть продлено следствие.

«Договор (соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года — прим. ред.) между исследовательскими организациями вовлеченных стран в настоящий момент продлен до 1 января 2018 года. Ожидается, что в случае необходимости страны вновь примут решение о продлении соглашения», — значится в документе.

Деньги на разбирательство

В тексте проекта закона утверждается, что в случае обнародования результатов расследования затраты на последующее судебное разбирательство составят примерно 57 миллионов евро в год.

«Что касается постоянных расходов, то были рассмотрены сопоставимые международные трибуналы (например, специальный трибунал по Ливану). Эти расходы составят около 57 миллионов евро в год», — говорится в документе.

Однако о том, есть ли у следствия достаточное количество свидетелей с Украины, голландская сторона не сообщает.

«Уголовное расследование все еще идет полным ходом, — значится в материале. — Украина всегда делилась очень большим количеством соответствующей информации. Как только эта информация будет доступна, то есть после того, как необходимые юридические процедуры будут завершены, информация будет передана партнерам JIT».

Порошенко просил

На днях лидер Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона, который предполагает проведение расследования вплоть до 1 августа 2018 года. К слову, работа миссии продлевается не в первый раз.

Крушение малайзийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются вот уже более двух лет, это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.