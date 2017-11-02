Редакция ФАН обратилась за помощью к руководителю Роскомнадзора Александру Жарову

В Избранное

Редакция «Федерального агентства новостей» (ФАН) обратилась с письмом к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову. В обращении отмечается, что компания Google Incorporated исключила новости ФАН из публичного поискового сервиса Google.News.

Редакция ФАН просит проверить законность действий компании Google, действующей на территории Российской Федерации.

В обращении подчеркивается, что, помимо блокировки текущих новостей ФАН в сервисе Google.News, из сервиса также был удален архив всех новостей ФАН с момента создания агентства.

На неоднократные запросы ФАН компания Google не реагирует, сервис Google.News присылает автоматические сообщения о том, что сайт не соответствует правилам Google.News. При этом ранее, в течении нескольких лет претензий от компании Google агентство ФАН не получало.

Редакция ФАН полагает, что действия компании Google являются цензурой, запрет на которую содержится в статье 3 закона РФ N 2124-1 «О средствах массовой информации» и лишает миллионы пользователей сети Интернет права на объективную информацию.

Обращение «Федерального агентства новостей» зарегистрировано в интернет-приемной Роскомнадзора.