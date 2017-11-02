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США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт
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    США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

    16:34  2 Ноября 2017
    76

    США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

    Президент России Владимир Путин завершил визит в Тегеран, в ходе которого был принят ряд важных решений. Речь шла о создании транспортного коридора, который выведет Иран в Европу через РФ и сможет составить конкуренцию китайскому «Новому шелковому пути», кроме того верховный руководитель Исламской республики Али Хаменеи предложил Владимиру Путину совместно «изолировать США». Также российский лидер провел встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметим, визит Путина в Иран прошел на фоне серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном, который считает Тегеран своим геополитическим врагом. Кроме того, против усиления Ирана на Ближнем Востоке резко выступает Израиль. Какой сигнал послала Россия контактами на высшем уровне с иранским руководством, объяснил политолог Андрей Кошкин.

    «Соединенные Штаты, фактически, сами виноваты в том, что российско-американские отношения, а также отношения Вашингтона с Тегераном в последнее время значительно ухудшились, — отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федеральному агентству новостей. — Именно США в одностороннем порядке идут по пути усугубления противоречий между нашими странами. Именно США накладывают санкции на Россию, грозят выходом из ядерного соглашения с Ираном, придумывая для этого соответствующие поводы, и во внешнеполитических вопросах не хотят никому идти навстречу».

    США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

    По словам эксперта, во многом это определяется не только политикой президента США Дональда Трампа, который инициировал пересмотр ядерных соглашений с Ираном. Тут играет роль и антироссийская направленность политики противников Трампа из американского истеблишмента, у которых нет альтернативы, кроме как попытаться насолить действующему президенту, «доказывая» несуществующее «российское вмешательство» в выборы в США.

    «Так что Трамп уже, фактически, повязан по рукам и ногам, чем активно пользуются силы, которые заинтересованы в усилении противостояния США с Россией и Ираном, — отметил Андрей Кошкин. — В то же время Россия сегодня, как и всегда, на внешнеполитическом уровне продолжает следовать своей политической концепции. Мы открыты для всех, в том числе для Соединенных Штатов. Мы готовы работать и в двустороннем, и в трехстороннем, и в двадцатистороннем формате G20 для того, чтобы строить со всеми взаимовыгодные отношения в экономике, политике, а также в гуманитарной, культурной и в военной сферах. Это необходимо для того, чтобы успешно развиваться по всем направлениям. Сегодня научно-технический прогресс бросает вызов всем государствам, и страны, которые не стремятся к постоянному максимальному развитию, рискуют просто оказаться за бортом».

    США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

    Исходя из этих принципов, Россия сотрудничает и с Ираном.

    «Мы довольно давно и успешно дружим с Ираном, мы не ссоримся с Израилем, мы готовы со всеми сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Трехстороннее сотрудничество Россия — Азербайджан — Иран оказалось чрезвычайно перспективным, в первую очередь, в экономическом плане. Следует сказать о перспективных проектах по соединению железных дорог России и Азербайджана, они фактически уже соединены, и по ним в тестовом режиме поступают грузы из Индии. Это проекты мирового уровня, они необходимы для развития наших государств, и, как мы видим, общими усилиями они претворяются в жизнь», — отметил эксперт.

    Проанализировал Андрей Кошкин и высказывание аятоллы Хаменеи по поводу «изоляции Америки».

    «Во время встречи с президентом России духовный лидер Ирана высказал мысль, что при сложившейся ситуации, когда Соединенные Штаты активно выступают против России и против Ирана, — вспомните, США поставили на одну доску Россию, Иран и Северную Корею — нужно совместно реагировать. В частности, в качестве одной из мер Хаменеи предложил ввести Соединенные Штаты в изоляцию с помощью финансовых механизмов — путем отказа от доллара при взаимных расчетах между Россией и Ираном. Это идея не нова, она давно звучит на саммитах G20 и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и на двусторонних встречах: Россия — Китай и, как в данном случае, Россия — Иран. Эта идея давно уже не просто витает в воздухе, за ней стоят определенные политические решения, и в этом направлении делаются определенные шаги. Так что попытка выступить единым фронтом против доллара, усиливая свою валюту, — это путь, который в определенной степени действительно приведет к изоляции США. Это путь непростой, небыстрый, его результаты явно будут видны не в ближайшее время. Но, тем не менее, это существенное стратегическое направление, которое рано или поздно может нанести серьезный экономический урон Соединенным Штатам», — предрек Андрей Кошкин.

    США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным верховный руководитель Исламской республики Али Хаменеи подчеркивал близость позиций Тегерана и Москвы не только по сирийской проблематике, но и на американском направлении.

    По мнению Хаменеи, главная задача РФ и Ирана на этом направлении «свести на нет американские санкции» и «изолировать американцев» путем отказа от доллара при двусторонних расчетах и международных транзакциях.

    «Мы способны отразить американские санкции и изолировать Соединенные Штаты, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях», — отметил Хаменеи во время встречи с Путиным.

    Автор: Анна Кириллова
    #путин #россия #иран #кошкин #хаменеи
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      23863

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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