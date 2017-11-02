США сами виноваты: иранское предложение Путину «изолировать Америку» разъяснил эксперт

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Президент России Владимир Путин завершил визит в Тегеран, в ходе которого был принят ряд важных решений. Речь шла о создании транспортного коридора, который выведет Иран в Европу через РФ и сможет составить конкуренцию китайскому «Новому шелковому пути», кроме того верховный руководитель Исламской республики Али Хаменеи предложил Владимиру Путину совместно «изолировать США». Также российский лидер провел встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметим, визит Путина в Иран прошел на фоне серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном, который считает Тегеран своим геополитическим врагом. Кроме того, против усиления Ирана на Ближнем Востоке резко выступает Израиль. Какой сигнал послала Россия контактами на высшем уровне с иранским руководством, объяснил политолог Андрей Кошкин.

«Соединенные Штаты, фактически, сами виноваты в том, что российско-американские отношения, а также отношения Вашингтона с Тегераном в последнее время значительно ухудшились, — отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федеральному агентству новостей. — Именно США в одностороннем порядке идут по пути усугубления противоречий между нашими странами. Именно США накладывают санкции на Россию, грозят выходом из ядерного соглашения с Ираном, придумывая для этого соответствующие поводы, и во внешнеполитических вопросах не хотят никому идти навстречу».

По словам эксперта, во многом это определяется не только политикой президента США Дональда Трампа, который инициировал пересмотр ядерных соглашений с Ираном. Тут играет роль и антироссийская направленность политики противников Трампа из американского истеблишмента, у которых нет альтернативы, кроме как попытаться насолить действующему президенту, «доказывая» несуществующее «российское вмешательство» в выборы в США.

«Так что Трамп уже, фактически, повязан по рукам и ногам, чем активно пользуются силы, которые заинтересованы в усилении противостояния США с Россией и Ираном, — отметил Андрей Кошкин. — В то же время Россия сегодня, как и всегда, на внешнеполитическом уровне продолжает следовать своей политической концепции. Мы открыты для всех, в том числе для Соединенных Штатов. Мы готовы работать и в двустороннем, и в трехстороннем, и в двадцатистороннем формате G20 для того, чтобы строить со всеми взаимовыгодные отношения в экономике, политике, а также в гуманитарной, культурной и в военной сферах. Это необходимо для того, чтобы успешно развиваться по всем направлениям. Сегодня научно-технический прогресс бросает вызов всем государствам, и страны, которые не стремятся к постоянному максимальному развитию, рискуют просто оказаться за бортом».

Исходя из этих принципов, Россия сотрудничает и с Ираном.

«Мы довольно давно и успешно дружим с Ираном, мы не ссоримся с Израилем, мы готовы со всеми сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Трехстороннее сотрудничество Россия — Азербайджан — Иран оказалось чрезвычайно перспективным, в первую очередь, в экономическом плане. Следует сказать о перспективных проектах по соединению железных дорог России и Азербайджана, они фактически уже соединены, и по ним в тестовом режиме поступают грузы из Индии. Это проекты мирового уровня, они необходимы для развития наших государств, и, как мы видим, общими усилиями они претворяются в жизнь», — отметил эксперт.

Проанализировал Андрей Кошкин и высказывание аятоллы Хаменеи по поводу «изоляции Америки».

«Во время встречи с президентом России духовный лидер Ирана высказал мысль, что при сложившейся ситуации, когда Соединенные Штаты активно выступают против России и против Ирана, — вспомните, США поставили на одну доску Россию, Иран и Северную Корею — нужно совместно реагировать. В частности, в качестве одной из мер Хаменеи предложил ввести Соединенные Штаты в изоляцию с помощью финансовых механизмов — путем отказа от доллара при взаимных расчетах между Россией и Ираном. Это идея не нова, она давно звучит на саммитах G20 и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и на двусторонних встречах: Россия — Китай и, как в данном случае, Россия — Иран. Эта идея давно уже не просто витает в воздухе, за ней стоят определенные политические решения, и в этом направлении делаются определенные шаги. Так что попытка выступить единым фронтом против доллара, усиливая свою валюту, — это путь, который в определенной степени действительно приведет к изоляции США. Это путь непростой, небыстрый, его результаты явно будут видны не в ближайшее время. Но, тем не менее, это существенное стратегическое направление, которое рано или поздно может нанести серьезный экономический урон Соединенным Штатам», — предрек Андрей Кошкин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным верховный руководитель Исламской республики Али Хаменеи подчеркивал близость позиций Тегерана и Москвы не только по сирийской проблематике, но и на американском направлении.

По мнению Хаменеи, главная задача РФ и Ирана на этом направлении «свести на нет американские санкции» и «изолировать американцев» путем отказа от доллара при двусторонних расчетах и международных транзакциях.