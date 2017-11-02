Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин пообещал всем уволенным губернаторам трудоустройство и госнаграды
Россия
Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

    16:06  2 Ноября 2017
    60

    Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

    1 ноября в пресс-центре МИД РФ состоялся телемост «Окно в Крым». Мероприятие соединило Симферополь со столицей России.  В рамках телемоста журналисты побеседовали с представителями крымских властей, национальных меньшинств полуострова, духовными лидерами и общественными деятелями республики. 

    В работе телемоста принял участие и журналист Федерального агентства новостей

    Сохраняя самобытность

    Телемост открыл депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

    «Мы очень рады видеть журналистов, которые пришли ознакомиться с ситуацией в Крыму, — поприветствовал собравшихся депутат. — Нам хотелось бы показать все многообразие культур и конфессий в российском Крыму, чтобы у коллег-журналистов возникло осознание всего того, что Крым приобрел после вхождения в состав РФ».

    По словам Бальбека, республика проповедует принцип ассамблирования, когда голос каждой общности важен.

    «Присущее только российскому Крыму многоголосие поддерживается тем, что благодаря регулярному диалогу общины могут решать свои проблемы, — поясняет депутат.

    При этом представительство национальных меньшинств в органах власти республики осуществляется не по принципу квотирования, а по принципу профессионализма.

    Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

    «Так, сейчас в государственных органах Крыма есть евреи и украинцы, татары и немцы. Каналы коммуникации позволяют культурным общинам иметь доступ к принятию решений и принимать участие в управлении республикой», — поясняет Бальбек.

    Во времена Украины все было не так, отмечает депутат. Тогда «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) выступал от имени всех крымских татар. Финансировался же «Меджлис» из-за рубежа. 

    «Данной организации были отданы на откуп крымские татары. Их, по сути, эксплуатировали. Сейчас татары вышли из плена «Меджлиса»1, — отметил Бальбек.

    Сегодня ситуация значительно улучшилась, продолжил свою мысль депутат.

    «Наши религиозные праздники приобрели официальный статус наряду с государственными праздниками Российской Федерации, стали общими для всех крымчан, — рассказал он. — Наряду с русским, крымско-татарский и украинский стали государственными языками».

    Развивается и духовная жизнь региона: «Сегодня символом Крыма наряду с православными храмами станет строящаяся соборная мечеть. Возвращаются и храмы караимов, о чем караимская община просила долгие годы».

    «В российском Крыму мы ответили на вопрос, как быть вместе, сохраняя свою самобытность», — подытожил Бальбек.

    Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

    Помочь Собчак с Крымом

    Затем слово взял постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Первым делом он поблагодарил пресс-представителя МИД РФ Марию Захарову за инициативу создания телемоста «Окно в Крым».

    «Мы исходим из необходимости активного взаимодействия со СМИ, чтобы разрушить стену лжи и клеветы в отношении Крыма», — указал на цели телемоста постпред.

    После такого вступления на участников телемоста посыпались вопросы журналистов. К Мурадову обратились с просьбой прокомментировать позицию возможного кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. 24 октября та заявила, будто полуостров по международному праву принадлежит Украине. Также Собчак объявила о том, что она не будет вести предвыборную агитацию в Крыму.

    «Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, — возмутился Мурадов. — Никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма. Крымчане воспринимают такие высказывания очень болезненно. Ее политтехнологи знают, что реакция в Крыму будет адекватна».

    Любой кандидат должен стоять на национальных интересах страны, убежден постоянный представитель Крыма при президенте. Также Мурадов заявил, что готов провести ликбез, «по-отечески помочь Ксении Анатольевне обрести национальные позиции в крымском вопросе».

    Читайте также: В Нью-Васюки на ишаке: Дмитрий Лекух об открытии «убийцы русских магистралей»

    Западные журналисты задали вопрос о восприятии крымчанами каталонского кризиса.

    «Это нас не касается. Мы считаем, что все, что выдерживает демократические подходы, должно быть в рамках закона. Мы поддерживаем любые волеизъявления людей, если они основаны на праве», — заверил журналистов Руслан Бальбек.

    Депутат подчеркнул, что аналогии каталонского кризиса и Крымской весны «не уместны».

    Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

    Ребе радуется

    Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов рассказал о положении мусульман полуострова. 

    «Каждый год строится по две-три мечети. Сейчас общее число крымских мечетей — около 350. Также активно идет строительство соборной мечети».

    Во времена Украины на религиозных праздниках более трех тысяч мусульман собирались в спортзалах в антисанитарных условиях, напомнил Исмаилов.

    По его данным, 375 крымчан совершило хадж в 2017 году. Тогда как до присоединения Крыма к России позволить себе паломничество могло не более 90 человек в год.

    Доволен и главный раввин Симферополя Лазер Ехезкель. «Власти Крыма выделили нам участок для строительства синагоги и еврейского центра. Это огромный участок», — заявил он.

    Такой большой помощи, как в Крыму, для евреев нет нигде: ни в США, ни в Европе, радуется ребе.

    Читайте также: Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    Высказался и представитель украинцев Крыма Олег Усик: «С 1991 года здесь ничего не строилось. Сейчас же — и трасса «Таврида», и новые электростанции строятся, и туризм развивается. Так давайте будем говорить о том, что мы, наоборот, вышли из оккупации! Здесь мы получаем ту поддержку, о которой при Украине сложно было бы говорить».

    Западные СМИ распространяются вранье и ложь о том, что в Крыму притесняют украинцев, добавил представитель общины. «Приезжайте к нам, убедитесь, что это не так, я вас познакомлю с украинцами!» — пригласил Усик журналистов.

    Участники мероприятия обсудили еще несколько проблем и перспектив полуострова: телемост продлился более полутора часов. В завершение Георгий Мурадов предложил сделать «Окно в Крым» регулярной встречей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Вениамин Ветохин
    #мид рф #крым #собчак #бальбек #меджлис крымско-татарского народа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      23977

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        14:57   2 Ноября 2017
        156
        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        14:13   2 Ноября 2017
        271
        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        13:23   2 Ноября 2017
        377
        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        Депутат Госдумы назвал блокировку ФАН в Google.News демонстрацией двойных стандартов США

        11:36   2 Ноября 2017
        390