Постпред Крыма в Кремле: Готов помочь Собчак разобраться в крымском вопросе

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1 ноября в пресс-центре МИД РФ состоялся телемост «Окно в Крым». Мероприятие соединило Симферополь со столицей России. В рамках телемоста журналисты побеседовали с представителями крымских властей, национальных меньшинств полуострова, духовными лидерами и общественными деятелями республики.

В работе телемоста принял участие и журналист Федерального агентства новостей.

Сохраняя самобытность

Телемост открыл депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Мы очень рады видеть журналистов, которые пришли ознакомиться с ситуацией в Крыму, — поприветствовал собравшихся депутат. — Нам хотелось бы показать все многообразие культур и конфессий в российском Крыму, чтобы у коллег-журналистов возникло осознание всего того, что Крым приобрел после вхождения в состав РФ».

По словам Бальбека, республика проповедует принцип ассамблирования, когда голос каждой общности важен.

«Присущее только российскому Крыму многоголосие поддерживается тем, что благодаря регулярному диалогу общины могут решать свои проблемы, — поясняет депутат.

При этом представительство национальных меньшинств в органах власти республики осуществляется не по принципу квотирования, а по принципу профессионализма.

«Так, сейчас в государственных органах Крыма есть евреи и украинцы, татары и немцы. Каналы коммуникации позволяют культурным общинам иметь доступ к принятию решений и принимать участие в управлении республикой», — поясняет Бальбек.

Во времена Украины все было не так, отмечает депутат. Тогда «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) выступал от имени всех крымских татар. Финансировался же «Меджлис» из-за рубежа.

«Данной организации были отданы на откуп крымские татары. Их, по сути, эксплуатировали. Сейчас татары вышли из плена «Меджлиса»1, — отметил Бальбек.

Сегодня ситуация значительно улучшилась, продолжил свою мысль депутат.

«Наши религиозные праздники приобрели официальный статус наряду с государственными праздниками Российской Федерации, стали общими для всех крымчан, — рассказал он. — Наряду с русским, крымско-татарский и украинский стали государственными языками».

Развивается и духовная жизнь региона: «Сегодня символом Крыма наряду с православными храмами станет строящаяся соборная мечеть. Возвращаются и храмы караимов, о чем караимская община просила долгие годы».

«В российском Крыму мы ответили на вопрос, как быть вместе, сохраняя свою самобытность», — подытожил Бальбек.

Помочь Собчак с Крымом

Затем слово взял постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Первым делом он поблагодарил пресс-представителя МИД РФ Марию Захарову за инициативу создания телемоста «Окно в Крым».

«Мы исходим из необходимости активного взаимодействия со СМИ, чтобы разрушить стену лжи и клеветы в отношении Крыма», — указал на цели телемоста постпред.

После такого вступления на участников телемоста посыпались вопросы журналистов. К Мурадову обратились с просьбой прокомментировать позицию возможного кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. 24 октября та заявила, будто полуостров по международному праву принадлежит Украине. Также Собчак объявила о том, что она не будет вести предвыборную агитацию в Крыму.

«Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, — возмутился Мурадов. — Никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма. Крымчане воспринимают такие высказывания очень болезненно. Ее политтехнологи знают, что реакция в Крыму будет адекватна».

Любой кандидат должен стоять на национальных интересах страны, убежден постоянный представитель Крыма при президенте. Также Мурадов заявил, что готов провести ликбез, «по-отечески помочь Ксении Анатольевне обрести национальные позиции в крымском вопросе».

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Западные журналисты задали вопрос о восприятии крымчанами каталонского кризиса.

«Это нас не касается. Мы считаем, что все, что выдерживает демократические подходы, должно быть в рамках закона. Мы поддерживаем любые волеизъявления людей, если они основаны на праве», — заверил журналистов Руслан Бальбек.

Депутат подчеркнул, что аналогии каталонского кризиса и Крымской весны «не уместны».

Ребе радуется

Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов рассказал о положении мусульман полуострова.

«Каждый год строится по две-три мечети. Сейчас общее число крымских мечетей — около 350. Также активно идет строительство соборной мечети».

Во времена Украины на религиозных праздниках более трех тысяч мусульман собирались в спортзалах в антисанитарных условиях, напомнил Исмаилов.

По его данным, 375 крымчан совершило хадж в 2017 году. Тогда как до присоединения Крыма к России позволить себе паломничество могло не более 90 человек в год.

Доволен и главный раввин Симферополя Лазер Ехезкель. «Власти Крыма выделили нам участок для строительства синагоги и еврейского центра. Это огромный участок», — заявил он.

Такой большой помощи, как в Крыму, для евреев нет нигде: ни в США, ни в Европе, радуется ребе.

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Высказался и представитель украинцев Крыма Олег Усик: «С 1991 года здесь ничего не строилось. Сейчас же — и трасса «Таврида», и новые электростанции строятся, и туризм развивается. Так давайте будем говорить о том, что мы, наоборот, вышли из оккупации! Здесь мы получаем ту поддержку, о которой при Украине сложно было бы говорить».

Западные СМИ распространяются вранье и ложь о том, что в Крыму притесняют украинцев, добавил представитель общины. «Приезжайте к нам, убедитесь, что это не так, я вас познакомлю с украинцами!» — пригласил Усик журналистов.

Участники мероприятия обсудили еще несколько проблем и перспектив полуострова: телемост продлился более полутора часов. В завершение Георгий Мурадов предложил сделать «Окно в Крым» регулярной встречей.

1 Организация запрещена на территории РФ.