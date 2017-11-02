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Если бы не «вежливые люди», в Крыму была бы бойня — эксперт о допросе экс-главы Генштаба ВСУ
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    Если бы не «вежливые люди», в Крыму была бы бойня — эксперт о допросе экс-главы Генштаба ВСУ

    16:48  2 Ноября 2017
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    "Вежливые люди" в Крыму

    В феврале 2014 года политики Евромайдана намеревались очень жестко подавить недовольство крымчан происходящим в Киеве, но ничего не сделали для сохранения полуострова в составе Украины. Об этом стало известно из протокола допроса экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина.

    Примечательно, что показания бывшего главы Генштаба (уволен 28 февраля 2014 года — прим. ред.) были опубликованы отстраненным адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича Максимом Герасько.

    Из показаний военачальника становится понятно, что во время событий Евромайдана Ильин не раз сообщал новой власти о рисках для Киева в случае игнорирования политических настроений на полуострове. Свои доводы он излагал на бумаге и отправлял Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Олегу Тягнибоку и Виталию Кличко. При этом Ильин отмечает, что новая киевская власть не желала решать ситуацию мирным путем и намеревалась реализовать в отношении жителей Крыма исключительно силовой сценарий.

    «Умоются кровью и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка», — заявил тогда лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

    Олег Тягнибок

    «То, что киевские власти и радикальные националисты всегда рассматривали силовые варианты подавления и фактически установления украинского унитарного государства на юго-востоке и в Крыму, — это секрет Полишинеля. На самом деле, из записей в блогах было очевидно, что во время проведения референдума в Донбассе радикальные националисты уже планировали отправляться туда. Кроме того, из открытых источников известно, что во времена первого Майдана тоже готовились силовые варианты подавления воли Донбасса в случае возникновения там политических стремлений к автономии или независимости», — поясняет ситуацию политический аналитик.

    Собеседник ФАН не сомневается в том, что в Крыму могло произойти масштабное кровопролитие. И обвинили бы в этом российское население полуострова.

    «Для этих целей наверняка использовали бы радикально настроенных крымских татар, которые открыто вооружались и занимались захватом земель. Тут стоит напомнить, что на территории Украины до сих пор спокойно действует группировка «Хизб ут-Тахрир», которая в России является запрещенной. Члены этой группировки вполне спокойно проводили свою деятельность на полуострове и готовили там боевиков. И если бы не «вежливые люди», в Крыму была бы бойня. По сути, крымчан спасло лишь то, что там располагалась российская военная база Черноморского флота. Если бы такая же база была в Донбассе, вероятно, там события сложились бы иначе», — заключил Богдан Безпалько.

    «Если бы не «Вежливые люди», в Крыму была бы бойня» — эксперт о протоколе допроса экс-начальника Генштаба ВСУ

    И действительно, появление на территории Крыма российских военных отрезвило Киев, который, в свою очередь, не решился выводить приведенные в боевую готовность корабли украинских ВМС из пунктов базирования. Кроме того, в конце февраля 2014-го по согласованию с Турчиновым степень готовности ВСУ в Крыму была понижена с полной до постоянной.

    Напомним, полуостров Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #всу #киев #украина #москва #крым #севастополь #евромайдан #ильин #бойня #силовой вариант
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      23960

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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