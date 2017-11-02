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В феврале 2014 года политики Евромайдана намеревались очень жестко подавить недовольство крымчан происходящим в Киеве, но ничего не сделали для сохранения полуострова в составе Украины. Об этом стало известно из протокола допроса экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина.

Примечательно, что показания бывшего главы Генштаба (уволен 28 февраля 2014 года — прим. ред.) были опубликованы отстраненным адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича Максимом Герасько.

Из показаний военачальника становится понятно, что во время событий Евромайдана Ильин не раз сообщал новой власти о рисках для Киева в случае игнорирования политических настроений на полуострове. Свои доводы он излагал на бумаге и отправлял Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Олегу Тягнибоку и Виталию Кличко. При этом Ильин отмечает, что новая киевская власть не желала решать ситуацию мирным путем и намеревалась реализовать в отношении жителей Крыма исключительно силовой сценарий.

«Умоются кровью и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка», — заявил тогда лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

«То, что киевские власти и радикальные националисты всегда рассматривали силовые варианты подавления и фактически установления украинского унитарного государства на юго-востоке и в Крыму, — это секрет Полишинеля. На самом деле, из записей в блогах было очевидно, что во время проведения референдума в Донбассе радикальные националисты уже планировали отправляться туда. Кроме того, из открытых источников известно, что во времена первого Майдана тоже готовились силовые варианты подавления воли Донбасса в случае возникновения там политических стремлений к автономии или независимости», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Собеседник ФАН не сомневается в том, что в Крыму могло произойти масштабное кровопролитие. И обвинили бы в этом российское население полуострова.

«Для этих целей наверняка использовали бы радикально настроенных крымских татар, которые открыто вооружались и занимались захватом земель. Тут стоит напомнить, что на территории Украины до сих пор спокойно действует группировка «Хизб ут-Тахрир», которая в России является запрещенной. Члены этой группировки вполне спокойно проводили свою деятельность на полуострове и готовили там боевиков. И если бы не «вежливые люди», в Крыму была бы бойня. По сути, крымчан спасло лишь то, что там располагалась российская военная база Черноморского флота. Если бы такая же база была в Донбассе, вероятно, там события сложились бы иначе», — заключил Богдан Безпалько.

И действительно, появление на территории Крыма российских военных отрезвило Киев, который, в свою очередь, не решился выводить приведенные в боевую готовность корабли украинских ВМС из пунктов базирования. Кроме того, в конце февраля 2014-го по согласованию с Турчиновым степень готовности ВСУ в Крыму была понижена с полной до постоянной.

Напомним, полуостров Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.