Tesla зафиксировала рекордный убыток за всю историю компании

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Нью-Йорк, 2 ноября. Американская компания Tesla по итогам третьего квартала текущего года зафиксировала убытки в размере 619,4 миллиона долларов. Это самый большой квартальный убыток в истории компании Tesla. Об этом сообщает американская газета Automotive News.

Американские финансовые аналитики заявляли о более благоприятных показателях, прогнозируя убытки Tesla на уровне 2,28 доллара за акцию. Однако по итогам третьего квартала 2017 года убытки Tesla составили 2,92 доллара за акцию. При этом по итогам третьего квартала 2016 года данный показатель составил 1,61 доллара за акцию.

Кроме того, по итогам первых девяти месяцев 2017 года чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил 1,286 миллиарда долларов, половина потерь пришлась на третий квартал текущего года.

Одной из главных причин значительных убытков является задержка поставок нового автомобиля Model 3. Компания Tesla обещала выпустить к декабрю 20 тысяч экземпляров этих машин, но на начало октября было собрано только 260 единиц.