Вассерман назвал блокировку ФАН в Google преступлением против демократии

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Москва, 2 ноября. Публицист и политолог Анатолий Вассерман и запред парламентского комитета по политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировали решение Google о блокировке Федерального агентства новостей (ФАН).

Вассерман уверен, что Федеральное агентство новостей столкнулось с цензурой со стороны американской компании, пишет издание «Политика сегодня». Политолог подчеркнул, что это нельзя назвать двойными стандартами, так как «стратегические конкуренты действуют строго по одному стандарту: что выгодно для нас, то и правильно».

«Это преступление против идеалов, провозглашенных самими же американцами», — заявил Вассерман.

Депутат Андрей Свинцов уверен, что за решением Google скрывается работа американского правительства и спецслужб и что притеснение российских СМИ будет «продолжаться и нарастать». Парламентарий отметил, что в западных СМИ почти нет упоминаний о РФ в позитивном ключе, а большинство публикаций рисуют образ России как агрессивной и коррумпированной страны, формируя предвзятое и ложное мнение в американском обществе.

Ранее Владимир Соловьев назвал подозрительной блокировку ФАН в новостных сервисах Google.

Напомним, в конце октября новостной агрегатор Google заблокировал выдачу ссылок на публикации одного из крупнейших российских интернет-изданий Федеральное агентство новостей (ФАН), полностью удалив и архив новостей.