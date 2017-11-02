Нет расизму против русских: Всемирная конференция российских соотечественников прошла в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве прошла Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом. Ее тема – «Столетие Русской революции: единение ради будущего». 155 руководителей и активистов общественных организаций соотечественников из 92 стран мира собрались вместе под эгидой Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Открыл съезд министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российского дипломатического ведомства, одна из главных задач, которая стоит перед страной в год Столетия революции, – достижение всеобщего примирения и гражданского согласия. Конференцию посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к собравшимся на Всемирной конференции российских соотечественников, произнес:

– Широкое признание получили ваши инициативы по уходу за памятниками и местами захоронения российских советских воинов. Особо отмечу проведение за рубежом таких масштабных акций, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», собирающие десятки тысяч людей в почти сотне государств мира. Не всем по душе такое единение. Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол, оторвать от России. А в ряде государств, в частности, на Украине, в странах Балтии, не прекращается их прямая дискриминация. Министерство иностранных дел России, наши посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников, используя для этого как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций.

Сохранение позиций русского языка, в том числе, в системе иностранного образования – важная миссия представителей российской диаспоры. Во Франции еще в 90-х годах появился термин «русофония» – наследие множества народов, которые используют именно русский язык, чтобы общаться между собой.

Дмитрий Кошко, журналист, почетный председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции, основатель Союза русофонов Франции, пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Мы говорим «русофония» как «полифония», с ударением. А русофобия – да, безусловно, она существует. Мы с ней сталкиваемся, во Франции, в том числе. Поэтому, в том числе, создали, например, сайт «Стоп-русофобия». Те же прибалты, которые думают: «Вот, мы с английским всё можем сделать!», – они не понимают, что, во-первых, кое-что не могут изъяснить на английском из общей культуры бывшего Советского Союза, тогда как они не могут этого изъяснить на русском. Их лучше поймет любой житель Средней Азии на русском, чем на английском. Русофобия – она не только ксенофобия, дискриминация, даже можно сказать, расизм против русских, она тоже имеет последствия для нашего же общества – французского, западноевропейского, демократического и гражданского. Потому что с этой русофобией мы нарушаем свои же принципы демократии, гражданского общества, свободы информации.

В странах постсоветского пространства сохранять русский язык непросто – из-за повсеместного закрепления национального. Задача российских соотечественников – суметь правильно адаптировать русский язык к этим условиям. Сегодня с ней успешно справляется российская диаспора в Таджикистане.

Виктор Ким, ответственный секретарь Координационного Совета объединения российских соотечественников Республики Таджикистан, объяснил:

– У нас 99 % – это население, исповедующее ислам. 1 % – русскоговорящие, будем так говорить. То есть, на 8 миллионов в целом 30 тысяч русских. Это очень мало. И в этих условиях позиции русского языка у нас достаточно сильные. У нас количество русских школ обучения незаметно расширяется, а мы об этом не шумим. То есть, всё должно естественным путем развиваться. Со стороны России мы получаем очень большую поддержку: скажем, на 8 миллионов мы в этом году получаем 600 квотных мест для поступления в высшие учебные заведения. Соответственно, нам убежать никого не нужно, популярность русского языка автоматически растет. Вот по Таджикистану у нас – мы выверенно с 1990-го года политику такую ведем: то есть, скажем, не шуметь в публичном пространстве, что школы сокращаются, пространство сокращается, а мы проводим эту работу тихо, на уровне правительства, на уровне аппарата президента, Районо, Гороно, и всё становится на свои места.

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Антироссийская пропаганда, ставшая настоящим бичом европейских стран, в последние годы продолжает набирать обороты. Застарелые фобии, подмена понятий, упреки и искажение истории – с ее проявлениями наши соотечественники часто сталкиваются за рубежом.

Сергей Петросов, ответственный секретарь Бельгийской Федерации русскоязычных организаций, поделился с репортером ФАН-ТВ историей из личной жизни:

– Моя супруга, которая работает в трудовом коллективе, это ощущает на себе. Там несколько наших соотечественниц работает, и они часто приходят домой просто в очень расстроенных чувствах только из-за того, что их коллеги на работе, люди, которые слышат и воспринимают весь этот негатив, который льется сейчас со страниц печати и с экранов телевизоров на людей, – они все это им высказывают. Мы сейчас практически подошли к воплощению нашей давнишней идеи – это создание Первой Международной неправительственной организации, объединяющей СМИ соотечественников, которая будет называться «Медиаальянс русских сообществ». Реагирование на ту информационную войну, которая сейчас ведется против России.

Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья, также присутствовал на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

– Нужно, прежде всего, на мой взгляд, выстраивать связи с гражданским обществом стран проживания, – сказал он. – Когда мы не только сами о себе рассказываем друг другу, но и рассказываем правду о событиях в России, правду о Русском мире нашим друзьям, партнерам, представителям тех стран, в которых живут наши соотечественники. На данный момент эта работа, на мой взгляд, находится в некоем зачаточном уровне. Но, самое главное, мы это осознаем.

Большие надежды на помощь в объединении соотечественников за рубежом страна возлагает на молодое поколение. По мнению экспертов, сегодня в России есть все предпосылки для создания молодежной сети соотечественников.

Ольга Евко, начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества, рассказала:

– В Сочи закончился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, наших соотечественников там было достаточное количество, молодых. По инициативе российской молодежи было создано приложение с тем, чтобы объединить ребят, которые за рубежом. Оно, конечно, сейчас еще в «бета-версии».

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С корреспондентом ФАН-ТВ также поговорила Светлана Миро, председатель Координационного Совета российских соотечественников в Сирии:

– Наступили более мирные дни. По сравнению с 2014, 15, 16-м годом, стало меньше обстрелов, боевиков от отодвинули от крупных городов – это Дамаск, Алеппо. Возрождаются клубы на местах, возрождается работа с детьми. Вот уже, многие знают, в школах Сирии ввели русский язык, все стараются продвигать его на этом уровне. Есть такие задуманные проекты: Молодежный форум ближневосточный, страновой. Как бы перенимаешь опыт, интересно.

– То есть, в Дамаске скоро пройдет молодежный форум?

– Ну, пока нет, но мы думаем, планы строим.

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