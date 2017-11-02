Собчак стала ведущей нового шоу на канале «Пятница»

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Москва, 2 ноября. Ксению Собчак пригласили вести новое телешоу на канале «Пятница». Вместе с журналистом Антоном Красовским Собчак возглавит проект «Можем повторить».

Как сообщают «Дни.ру», новые телеведущие побывают на роскошных балах, безумных танцплощадках и жестоких дуэлях. Собчак и Красовский выяснят, где жили, ели и пили великие люди, проживающие в России.

Отмечается, что каждое блюдо из той эпохи будет приготовлено в соответствии с оригинальным рецептом, а гардероб подобран с учетом требований и тенденций того времени.

Самыми сложными были съемки, в которых Собчак узнала, как в прошлом людей пороли розгами. Журналистка стойко приняла тяжелое испытание.

Напомним, что Ксения Собчак заявила о своих планах участвовать в выборах президента, которые состоятся весной 2018 года. Собчак требует, чтобы ее кандидатуру воспринимали как графу «Против всех».