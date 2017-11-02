Жертвы пропаганды: Делягин объяснил, куда приведет Украину русофобия

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Политолог Михаил Делягин в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале объяснил, с какой целью, по его мнению, на Украине насаждается русофобия.

Накануне киевский политолог Валерий Бебик в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что никаких русских нет никогда не существовало. Эта фраза показалась несколько странной даже его собеседникам, настроенным по отношению к России не менее враждебно, чем он сам. «Как же так? Вот же они, русские?» — спросили Бебика.

На это политолог ответил, что русских нет, поскольку никогда не было русского языка.

«На самом деле, русский язык — это просто суржик украинского, разбавленный примесью татарских матов», — заявил киевский эксперт.

Сегодня эхо слов Бебика раздалось на «Первом канале» в эфире телепрограммы «Время покажет». Гости и ведущие передачи решили разобраться, откуда же на Украине взялся тот уровень русофобии, который заставляет политических экспертов — а то и, пользуясь выражением Артема Шейнина, «людей побольше» — озвучивать столь одиозные суждения.

Что интересно, с высказыванием Бебика был не согласен даже Вячеслав Ковтун, украинский политолог, типично настроенный очень антироссийски.

«Как это нет? Я не согласен. Куда деть русскую культуру? Она же создана и существует», — сказал он.

В свою очередь, Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, решил не тратить время на то, чтобы возражать голословному заявлению Бебика, но обратился к сути проблемы. По его мнению, навязывание Украине русофобских настроений ведется извне. Осуществляют ее все те же самые силы, что уже несколько последних десятилетий пытаются привить русским ненависть к самим себе.

В широком смысле русофобия — это очень эффективная технология управления. На Украине русскоязычных людей методично дегуманизируют, чтобы оправдать происходящие в Донбассе убийства. На Украине «жертвы… пропаганды успели совершить уже немало преступлений», подчеркнул Делягин.