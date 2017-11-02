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Политика
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Политика
Жертвы пропаганды: Делягин объяснил, куда приведет Украину русофобия
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    Жертвы пропаганды: Делягин объяснил, куда приведет Украину русофобия

    16:06  2 Ноября 2017  /обновлено: 16:39  02 Ноября 2017
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    Жертвы пропаганды: Делягин объяснил, куда приведет Украину русофобия

    Политолог Михаил Делягин в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале объяснил, с какой целью, по его мнению, на Украине насаждается русофобия.

    Накануне киевский политолог Валерий Бебик в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что никаких русских нет никогда не существовало. Эта фраза показалась несколько странной даже его собеседникам, настроенным по отношению к России не менее враждебно, чем он сам. «Как же так? Вот же они, русские?» — спросили Бебика.

    На это политолог ответил, что русских нет, поскольку никогда не было русского языка.

    «На самом деле, русский язык — это просто суржик украинского, разбавленный примесью татарских матов», — заявил киевский эксперт.

    Сегодня эхо слов Бебика раздалось на «Первом канале» в эфире телепрограммы «Время покажет». Гости и ведущие передачи решили разобраться, откуда же на Украине взялся тот уровень русофобии, который заставляет политических экспертов — а то и, пользуясь выражением Артема Шейнина, «людей побольше» — озвучивать столь одиозные суждения.

    В широком смысле русофобия — это очень эффективная технология управления

    Что интересно, с высказыванием Бебика был не согласен даже Вячеслав Ковтун, украинский политолог, типично настроенный очень антироссийски.

    «Как это нет? Я не согласен. Куда деть русскую культуру? Она же создана и существует», — сказал он.

    В свою очередь, Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, решил не тратить время на то, чтобы возражать голословному заявлению Бебика, но обратился к сути проблемы. По его мнению, навязывание Украине русофобских настроений ведется извне. Осуществляют ее все те же самые силы, что уже несколько последних десятилетий пытаются привить русским ненависть к самим себе.

    В широком смысле русофобия — это очень эффективная технология управления. На Украине русскоязычных людей методично дегуманизируют, чтобы оправдать происходящие в Донбассе убийства. На Украине «жертвы… пропаганды успели совершить уже немало преступлений», подчеркнул Делягин. 

    «Это приведет к еще более чудовищным и кровавым преступлениям», — суммировал свою точку зрения он.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #русофобия #шейнин #ковтун #сытин #время покажет #делягин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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