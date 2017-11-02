Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

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Москва, 2 ноября. Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата Совместного механизма расследования (СМР) химинцидентов в Сирии. Об этом заявил Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня с поправкой на разницу во времени в Нью-Йорке представим российский проект резолюции о продлении мандат СМР», — заявил Ульянов во время брифинга в Москве.

Он также добавил, что резолюция будет направлена на усиление работы механизма по расследованию химинцидентов в Сирии. Кроме того, в резолюции будет присутствовать пункт, который обязывает Генсека ООН предоставить соответствующие рекомендации СМР в течение 20 дней. Ульянов подчеркнул, что смыслом данной резолюции является установление «четких правил игры».

Ранее совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совбезу ООН доклад по инциденту с применением химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. В докладе утверждается, что правительственные силы Сирии якобы применили в Хан-Шейхуне нервно-паралитический газ зарин.

Позднее в постоянном представительстве России при ООН заявили, что доклад СМР «носит любительский характер», а содержащиеся в нем выводы основаны на «дилетантской методологии».