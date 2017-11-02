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ЗУР 9М337 «Сосна» — российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия, созданный для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боях, в том числе во время марша. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

ЗРК «Созна» способен уничтожить вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, дистанционно управляемые аппараты и легкобронированную наземную технику потенциального противника в любое время суток в условиях ограниченной видимости при наличии естественных и искусственных помех на дальности до 10 километров.

Головным разработчиком комплекса значится ОАО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана». Разработка «Сосны» велась еще с 1987 года.

Повышение боевой устойчивости зенитного ракетного комплекса «Сосна» было достигнуто за счет отказа от использования радиолокационных систем обнаружения. Это также помогло избежать уязвимости от противорадиолокационных вооружений потенциального противника.

Отметим, что «Сосна» обладает модульной конструкцией, составляющие которой могут быть установлены на различных носителях с грузоподъемностью не менее трех с половиной тонн, а также выполняться в стационарных вариантах. Соответствуя желаниям заказчика, боевой комплекс можно изготавливать как в комбинированном ракетно-пушечном варианте, так и в только пушечном или ракетном.

На вооружение Вооруженных сил Российской Федерации предполагается ракетный вариант комплекса на шасси многоцелевого легкобронированного тягача МТЛБ.

В виде постеров «Сосна» впервые была продемонстрирована на международной оружейной выставке в Абу-Даби IDEX-2003 и МАКС-2003. В будущем различные компоненты и варианты комплекса неоднократно были показаны на различных выставочных площадках.

Зенитный ракетный комплекс «Сосна» по своим основным структурным элементам — средствам управления и поражения полностью унифицирован с корабельным ракетно-артиллерийским комплексом «Пальма». Кроме того, ракета «Сосна-Р» из состава комплекса применяется и зенитным ракетным комплексом «Стрела-10М4».

В настоящий момент ЗРК «Сосна» продолжает проходить испытания.