Бурджанадзе и Клинцевич назвали Саакашвили трусом в эфире российского ТВ

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Грузинский политик и лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» высказали свое мнение относительно опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Присутствующие в студии эксперты и политики обсуждали события, которые сейчас происходят на Украине, в частности, так называемый «Михомайдан» — протестную акцию напротив здания Верховной рады.

«Саакашвили талантлив, этот человек знает, как использовать для себя ситуацию. Он, конечно же, является авантюристом, это абсолютно однозначно, и то, что он делает, не пойдет на благо Украине. И я очень боюсь, что в ближайшее десятилетие Украина не сможет справиться с теми проблемами, которые возникли благодаря совершенно неправильным, с моей точки зрения, шагам, которые делают руководители Украины. Это и внутренние проблемы, и проблемы с Россией. Что касается Саакашвили, как далеко он пойдет? Он не очень мужественный человек, и если бы он не чувствовал большую поддержку за своей спиной, он бы на такой шаг не пошел», — высказала свое мнение Бурджанадзе.

По ее словам, кураторами Саакашвили являются очень влиятельные на Западе люди, а также американские спецслужбы.

Аналогичной точки зрения придерживается Франц Клинцевич.

«Человек, который, по сути, является трусом, вдруг проявил сильные мужские качества в таких сложнейших условиях. Не надо быть психологом, чтобы понимать, что карт-бланш этому парню выделен», — заключил парламентарий.

«Газета.ru» сообщает, что в октябре октябре на Украине резко усилились призывы к импичменту Петра Порошенко. Напомним, бессрочная акция протеста напротив здания парламента началась 17 октября.