На «Крыльях будущего»: в Москве завершился международный авиационный форум

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На 15-м Международном авиационном форуме «Крылья будущего», прошедшем в Москве 1–2 ноября, бизнесмены, журналисты и экспертное сообщество обсудили перспективы российской и мировой гражданской авиации.

На форуме побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Блокчейн для самолета

Во время своего послания Федеральному Собранию в декабре прошлого года президент России Владимир Путин отметил важность развития цифровой экономики. Такого же мнения придерживаются и лидеры авиационной отрасли.

Как рассказал руководитель отдела продаж в странах СНГ и Азии IT-компании Amadeus Абдулла Паскейджи, для успешности и конкурентоспособности в области авиауслуг многим игрокам на рынке придется пересмотреть свои взгляды на ведение бизнеса.

«Думаю, все авиакомпании хотят снизить расходы, увеличить прибыльность. Для этого клиенты должны любить их бренд, — рассуждает Паскейджи. — Если вы делаете интернет-сайт, который показывает вашему клиенту исключительное отношение к нему, то вы сможете увидеть новых клиентов».

По данным Amadeus, на сегодня наиболее важным фактором для потребителя является цена. Следующим пунктом удобства является расписание.

Как отмечает Паскейджи, многие авиакомпании уже сегодня находятся на острие IT-прогресса. Так, в S7 активно внедряется технология блокчейн, а финский перевозчик Finnair использует чат-ботов для коммуникации с клиентами.

Абсолютное требование

По словам вице-президента международной компании SITA Дмитрия Краснова, новые технологии востребованы и клиентами авиакомпаний.

«Каждый год прощупываем пульс будущего, как его видят аэропорты, авиакомпании, — поясняет Краснов. — И особенно пассажиры. Мы спрашиваем их: чего вам не хватает в вашем взаимодействии с аэропортами?»

Сейчас встретить пассажира без мобильного устройства почти невозможно. 98 % опрошенных имели то или иное мобильное устройство. 70 % имели два или три устройства, констатирует Краснов.

При этом интернет является абсолютным требованием современных пассажиров.

Также современные технологии коснулись и процесса покупки билетов. Сейчас билеты с помощью интернета покупают 80 % пассажиров. Десять лет назад услугами интернета для покупки билетов пользовались лишь 30 % респондентов.

Увеличивается и доля пассажиров, пользующихся сервисами автоматической регистрации на рейс. В автоматическом режиме пассажиры проходят и другие этапы путешествия, такие как регистрация багажа или прохождение контроля.

При этом определенное сопротивление у российских пассажиров вызвала идея т.н. «единых биометрических токенов» — системы, которая позволила бы объединить биометрические данные пассажира и проходить этапы посадки без предъявления паспорта и посадочного талона. Порядка 50 % россиян отнеслись к идее «резко отрицательно».

На «Сухом» — в Африку!

На форуме также обсудили перспективы отечественной авиационной промышленности.

Как заявил управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, в течение ближайших 20 лет российский парк гражданских воздушных судов вырастет в 1,4 раза: с нынешних 891 самолета до 1410 машин.

Ожидается, что российские перевозчики за этот период получат 1170 новых лайнеров общей стоимостью 135 млрд долл. Следствием этого станет возникновение вторичного рынка российских самолетов и накопление опыта эксплуатации отечественных самолетов нового поколения.

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Сейчас российская авиационная промышленность объединена в крупные государственные холдинги, такие как ОАК или «Вертолеты России», констатирует Пядушкин.

«Уже сейчас для SSJ 100 сертифицированы 11 провайдеров с 21 ремонтными станциями в России, Европе, Азии, Америке и Африке», — добавляет эксперт.

Успешная конкуренция

Пядушкин отмечает, что у ОАК сейчас есть один продукт в стадии поставок, который может генерировать доход. Это как раз SSJ 100 – региональный самолет размерности 80–100 кресел. В 2016 году было поставлено 37 самолетов этой модели. Всего же было выпущено более 140 «Суперджетов» — они используются в России, Казахстане, Мексике, Европе, Таиланде.

При этом Sukhoi Superjet 100 вполне конкурирует с западными аналогами схожей вместимости.

«Так, бразильский производитель Embraer поставил в прошлом году 18 100-местных самолетов E190/195, а общий объем поставок семейства E-Jet составил 108 судов, — приводит цифры Пядушкин. — Канадская компания Bombardier за тот же период передала заказчикам 45 90–100-местных CRJ900/1000».

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Пядушкин считает, что за российскими самолетами — будущее. Ведь это не просто вполне современные самолеты, тут важна и мощная система господдержки на этапе разработки и продаж через лизинг. Свою роль сыграет и формирование системы гарантий остаточной стоимости, а также развитие системы техподдержки российских воздушных судов, убежден эксперт.