Сирия — «белое пятно» для США: Вашингтон раскрыл собственную же ложь незнанием географии

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков уличил генерала ВС США Джеймса Джеррарда в незнании географии. Противоречивый отчет американского командования указывает на то, что руководство международной коалиции во главе с Соединенными Штатами элементарно путает стороны света и в целом слабо представляет, что на самом деле происходит в Сирии.

Так, в своем докладе об обстановке в САР Джеррард среди прочего отмечает, что арабское население города Дейр эз-Зор, который почти целиком перешел под контроль правительства САР, якобы массово бежит на север страны в сторону Меядина. Представитель МО РФ справедливо указал на то, что Меядин, напротив, располагается на юге от административного центра региона. Конашенков добавил, что данный отчет американского генерала вызывает недоумение, поскольку в нем кроется «географический абсурд»: очень странно говорить о «тысячах арабов», двинувшихся в направлении Меядина, и тут же уточнять — на север от Дейр эз-Зора, а не на юг, где как раз и проживает преимущественно арабское население.

Однако суть данного заявления американского генерала кроется, конечно, не в географической неточности, а в том дезинформирующем посыле, который был направлен против правительственной Сирийской арабской армии (САА) и официального Дамаска. Очевидно, что Джеррард хотел представить ситуацию так, будто бы жители столицы региона спасаются бегством не от террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), а от правительственных войск, которые под прикрытием ВКС РФ смогли уже почти полностью освободить Дейр эз-Зор. Однако досадная путаница с севером-югом сделала отчет генерала США еще более абсурдным и нелепым. В Минобороны России также подчеркнули, что на самом деле обстановка в провинции складывается совершенно иначе, именно поэтому американская сторона, надеясь выдать желаемое за действительное, вынуждена прибегать к всевозможным инсинуациям.

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) также выразил мнение, что данное заявление представителей коалиции США следует рассматривать как очередной выпад в рамках информационной войны Запада против правительства Башара Асада. Скорее всего, Соединенные Штаты хотели выставить ситуацию так, будто жители Дейр эз-Зора бегут в районы, занимаемые курдскими Демократическими силами Сирии (SDF), командование которыми осуществляет Пентагон.

«Этот американский военный, видимо, пытался заявить о том, что мирные жители якобы бегут из освобожденного Дейр эз-Зора в сторону районов, контролируемых курдскими вооруженными формированиями. Однако этот доклад является намеренно искаженной интерпретацией того явления, которое происходит на самом деле: это никакое не бегство, а возвращение части сирийских граждан из столицы региона в те населенные пункты, которые также были освобождены правительственной армией при помощи ВКС РФ. То есть это возвращение в места постоянного проживания».

К таким зонам, в частности, относится и город Меядин, зачищенный от террористов ИГИЛ1 в середине прошлого месяца. Таким образом, США вновь стараются выставить Башара Асада жестоким диктатором, «тирания» которого будто бы вынуждает сирийцев бросать свои дома и бежать без оглядки, отмечает эксперт.

«Представители Соединенных Штатов пытаются подать ситуацию так, словно сирийские правительственные войска провоцируют бегство населения из-за своих неправомерных действий. Но это абсолютно не соответствует действительности, что и подтвердили в российском Министерстве обороны».

Борис Долгов, кроме того, обратил внимание на тот факт, что контролируемые курдами районы САР, куда по заявлению Вашингтона якобы бегут мирные жители, понесли настолько серьезный материальный ущерб в результате постоянных авианалетов коалиции США и перестрелок между отрядами SDF и ИГИЛ, что сейчас эти территории вряд ли пригодны для даже относительно комфортного проживания.

«Более того, те районы, подконтрольные курдским вооруженным формированиям, практически полностью разрушены. Особенно это касается Ракки, которая буквально стерта с лица земли американскими бомбардировками. Это было бы абсурдно бежать туда, где жить почти невозможно. Поэтому подобные высказывания военных США можно квалифицировать как еще один этап в информационной войне, которая ведется Западом с самого начала сирийского конфликта».

1 Организация запрещена на территории РФ.