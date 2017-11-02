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Сирия — «белое пятно» для США: Вашингтон раскрыл собственную же ложь незнанием географии
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    Сирия — «белое пятно» для США: Вашингтон раскрыл собственную же ложь незнанием географии

    15:34  2 Ноября 2017
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    Жители Дейр эз-Зора

    Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков уличил генерала ВС США Джеймса Джеррарда в незнании географии. Противоречивый отчет американского командования указывает на то, что руководство международной коалиции во главе с Соединенными Штатами элементарно путает стороны света и в целом слабо представляет, что на самом деле происходит в Сирии.

    Так, в своем докладе об обстановке в САР Джеррард среди прочего отмечает, что арабское население города Дейр эз-Зор, который почти целиком перешел под контроль правительства САР, якобы массово бежит на север страны в сторону Меядина. Представитель МО РФ справедливо указал на то, что Меядин, напротив, располагается на юге от административного центра региона. Конашенков добавил, что данный отчет американского генерала вызывает недоумение, поскольку в нем кроется «географический абсурд»: очень странно говорить о «тысячах арабов», двинувшихся в направлении Меядина, и тут же уточнять — на север от Дейр эз-Зора, а не на юг, где как раз и проживает преимущественно арабское население.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Однако суть данного заявления американского генерала кроется, конечно, не в географической неточности, а в том дезинформирующем посыле, который был направлен против правительственной Сирийской арабской армии (САА) и официального Дамаска. Очевидно, что Джеррард хотел представить ситуацию так, будто бы жители столицы региона спасаются бегством не от террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), а от правительственных войск, которые под прикрытием ВКС РФ смогли уже почти полностью освободить Дейр эз-Зор. Однако досадная путаница с севером-югом сделала отчет генерала США еще более абсурдным и нелепым. В Минобороны России также подчеркнули, что на самом деле обстановка в провинции складывается совершенно иначе, именно поэтому американская сторона, надеясь выдать желаемое за действительное, вынуждена прибегать к всевозможным инсинуациям.  

    Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) также выразил мнение, что данное заявление представителей коалиции США следует рассматривать как очередной выпад в рамках информационной войны Запада против правительства Башара Асада. Скорее всего, Соединенные Штаты хотели выставить ситуацию так, будто жители Дейр эз-Зора бегут в районы, занимаемые курдскими Демократическими силами Сирии (SDF), командование которыми осуществляет Пентагон.

    «Этот американский военный, видимо, пытался заявить о том, что мирные жители якобы бегут из освобожденного Дейр эз-Зора в сторону районов, контролируемых курдскими вооруженными формированиями. Однако этот доклад является намеренно искаженной интерпретацией того явления, которое происходит на самом деле: это никакое не бегство, а возвращение части сирийских граждан из столицы региона в те населенные пункты, которые также были освобождены правительственной армией при помощи ВКС РФ. То есть это возвращение в места постоянного проживания».

    Игорь Конашенков

    К таким зонам, в частности, относится и город Меядин, зачищенный от террористов ИГИЛ1 в середине прошлого месяца. Таким образом, США вновь стараются выставить Башара Асада жестоким диктатором, «тирания» которого будто бы вынуждает сирийцев бросать свои дома и бежать без оглядки, отмечает эксперт.

    «Представители Соединенных Штатов пытаются подать ситуацию так, словно сирийские правительственные войска провоцируют бегство населения из-за своих неправомерных действий. Но это абсолютно не соответствует действительности, что и подтвердили в российском Министерстве обороны».

    SDF

    Борис Долгов, кроме того, обратил внимание на тот факт, что контролируемые курдами районы САР, куда по заявлению Вашингтона якобы бегут мирные жители, понесли настолько серьезный материальный ущерб в результате постоянных авианалетов коалиции США и перестрелок между отрядами SDF и ИГИЛ, что сейчас эти территории вряд ли пригодны для даже относительно комфортного проживания.

    «Более того, те районы, подконтрольные курдским вооруженным формированиям, практически полностью разрушены. Особенно это касается Ракки, которая буквально стерта с лица земли американскими бомбардировками. Это было бы абсурдно бежать туда, где жить почти невозможно. Поэтому подобные высказывания военных США можно квалифицировать как еще один этап в информационной войне, которая ведется Западом с самого начала сирийского конфликта».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #sdf #коалиция сша #меядин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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