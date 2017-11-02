МИД РФ: США пытались дискредитировать Россию, добивая вето по продлению СМР в Сирии

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Москва, 2 ноября. Россия заблокировала предложенную США резолюцию СБ ООН по продлению Совместного механизма расследования (СМР) ООН и ОЗХО, поскольку Совбез ООН фактически не был знаком с выводами этой комиссии, а при этом США пытались продлить ее работу еще до обнародования доклада по применению химического оружия в Сирии, заявил директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов в ходе совместного брифинга в МИД РФ.

По словам Ульянова, США намеренно поставили Россию в такое положение, что могла последовать единственная реакция в виде вынесения вето.

«Обратите внимание на публикации после того как РФ применила право вето, — отметил Ульянов. — Как нас только не называли — «помощниками диктаторского кровавого режима, который убивает женщин и детей химоружием». Была попытка Россию дискредитировать грязными методами».

При этом, объяснил Ульянов, совершенно очевидно, что продлению действия мандата Совместного механизма расследования должен предшествовать доклад этой структуры — «так делается всегда и именно на этом мы настаивали,чтобы дождаться доклада ,это азбука дипломатии», отметил российский дипломат.

«У Совета безопасности не было почти никакой информации о деятельности СМР, и нам США предлагали бездумно проштамповать такой проект, — подчеркнул Ульянов. — Это даже оскорбительно».