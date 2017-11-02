Коммунистам не понравилась идея захоронить Ленина

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Москва, 2 ноября. Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение захоронить Владимира Ленина провокацией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал мнение, что «руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно».

Он также назвал такое возможное решение «самым верным с исторической точки зрения», и подчеркнул, что принять его может только президент России Владимир Путин.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на предложение, сказав, что «такие заявления являются прежде всего провокационными» и на фоне подготовки к празднованию 100-летия Октябрьской революции «выглядят кощунственными». Об этом агентству «Ридус» рассказал официальный представитель партии Александр Ющенко.

Ющенко отметил, что революционный некрополь на Красной площади является продолжением более древних захоронений, которые археологи обнаружили при раскопках на Васильевском спуске вплоть до берега Москвы-реки.