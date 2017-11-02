МИД РФ: 57 из 247 детей, якобы пострадавших от зарина в Хан-Шейхуне, обратились в больницу до «налета»

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Москва, 2 ноября. Доклад ОЗХО по химической атаке против мирного населения в сирийском Хан-Шейхуне обходит обстоятельство, к которому российская сторона пытается привлечь внимание.Об этом сообщил на брифинге представитель министерства иностранных дел РФ Михаил Ульянов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Помните трансляцию фото детей, якобы пострадавших от зарина? — сказал он. — Эти фото дали возможность США нанести удар по авиабазе».

По словам Ульянова, на этом фото видно, что у детей, якобы пострадавших от зарина, расширены зрачки, как это бывает от психотропных веществ, хотя от зарина зрачки должны были сузиться.

«57 из 247 обратились в больницу еще до налета. Несостыковки свидетельствуют о провокации и постановке», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Ульянов также указал на то, что российская сторона оперирует конкретными фактами и аргументами. При этом «наши оппоненты» уходят от предметного диалога и оперируют лозунгами, добавил он.

«Вместо серьезного расследования наблюдаем его симуляцию», — резюмировал представитель ведомства.

Напомним, ранее Ульянов разъяснил, почему применение химоружия в Хан-Шейхуне не может быть связано с ВВС Сирии.