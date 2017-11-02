Эксперты Минпромторга РФ провели анализ проб грунта из сирийского Хан-Шейхуна

В Избранное

Москва, 2 ноября. Представительница Минпромторга России заявила, что в докладе Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и ООН о применении зарина в Сирии отсутствуют убедительные доказательства способа доставки боеприпаса. Об этом она заявила в ходе совместного брифинга Министерства иностранных дел, Минобороны и Минпромторга России, передает корреспондент ФАН.

Ранее совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совбезу ООН доклад по инциденту с применением химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. В докладе утверждается, что правительственные силы Сирии якобы применили в Хан-Шейхуне нервно-паралитический газ зарин.

По словам представительница Минпромторга отметила, что в докладе ОЗХО и ООН отсутствует внятная информация о способах доставки боеприпаса к месту, где произошел инцидент. Кроме того, специалисты Минпромторга РФ провели анализ проб грунта из Хан-Шейхуна, по итогам которого эксперты пришли к выводу, что возможность применения «кустарного зарина» исключать нельзя.

«Нам были переданы результаты анализа проб грунта, от различных стран. Наши эксперты изучили результаты анализа проб и пришли к выводу, что возможность применения кустарного зарина исключить нельзя», — отметила она.

Представительница Минпромторга также добавила, что расследование подобных инцидентов требует своевременного прибытия специалистов на место происшествия. Однако стойкое нежелание специалистов ОЗХО прибыть на место инцидента не находит оправданий.