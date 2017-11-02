Эксперт рассказал, чем обернется для Авакова его отставка

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Москва, 2 ноября. Директор центра евразийских исследований Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию с арестом сына главы МВД Украины Арсена Авакова.

Как считает политолог, именно череда взрывов и убийств на территории Украины сыграла ключевую роль в принятии решения об атаке на Авакова.

По его словам, раньше также не было сомнений в том, что украинский министр связан с рядом ужасных преступлений, сообщает «Свободная пресса».

«Но история с покушениями на Мосийчука и Окуеву, похоже, поставила Киев и кураторов киевского режима перед жестким выбором: или пытаться приструнить Авакова сейчас, или в скором времени ситуация полностью выйдет из-под контроля», — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что в настоящее время Авакову необходимо переживать не за свою политическую карьеру, а за свою жизнь.