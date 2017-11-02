Адвоката екатеринбургского фотографа Лошагина уличили во взятке

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Екатеринбург, 2 ноября. Адвокату Зое Озорниной, два года назад выступавшей в качестве защитника фотографа Лошагина, запретили продолжать профессиональную деятельность. Такое решение было принято после того, как Озорнину уличили в получении взятки от одного из клиентов.

Последним в карьере Озорниной стало дело 19-летней жительницы Каменско-Уральского, которую обвиняли в наркоторговле, пишет Ura.ru. У Озорниной не получилось добиться признания подзащитной невиновной. Девушку приговорили к 11 годам колонии общего режима.

Решение суда осталось прежним и после обжалования приговора. Тогда родители обвиняемой заявили, что заплатили адвокату Зое Озорниной, и та обещала «решить» вопрос. Адвокатская палата Свердловской области провела проверку и подтвердила данное заявление.

По словам главы ведомства Андрея Митина, за получение взятки Озорнина была лишена адвокатского статуса и больше никогда не сможет работать по профессии. Он также сообщил, что соответствующее заявление подано в правоохранительные органы.

Сама Озорнина комментировать ситуацию в разговоре с корреспондентами агентства Ura.ru отказалась.

«Ничего не знаю, ни с чьей стороны претензий ко мне нет», — сказала она.

Напомним, два года назад в качестве защитника екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, которого обвиняли в убийстве жены, Озорниной удалось добиться смягчения приговора. Лошагину вынесли наказание в виде 9 лет лишения свободы.