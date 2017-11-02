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Украина
Депутат Милонов ответил на пост «Слава Украине» министра обороны Канады
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    Депутат Милонов ответил на пост «Слава Украине» министра обороны Канады

    15:01  2 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы Виталий Милонов

    В честь украинского дня в канадском парламенте министр обороны Канады Харджит Саджан опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о сотрудничестве с ВСУ, в котором написал «Слава Украине».

    К подобным заявлениям нужно относиться с той же серьезностью, с какой стоит относиться к канадской армии — то есть никак, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

    «На Парламентском холме «Украинский день»! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине!» — написал министр.

    При этом глава оборонного ведомства Канады сопроводил свой пост фотографиями, на которых он был одет в национальную одежду «Незалежной».

    Харджит Саджан в национальной одежде Украины

    «К подобным заявлениям нужно относиться с той же серьезностью, с какой стоит относиться к канадской армии — то есть никак. Я вообще считаю, что никакой серьезности в канадских вооруженных силах нет, поэтому в данном случае можно сказать так: какая армия, такая и поддержка для ВСУ. Видимо канадское командование, чтобы не чувствовать себя ущербно, начинает искать среди себе подобных еще более слабых. Дело ведь в том, что только вооруженные силы Украины могут по статусу, силе и мощи могут быть похожи на канадскую армию. Вот и возникла взаимная любовь двух неудачников», — подчеркнул Милонов.

    Российский депутат также уверен в том, что Саджан «плохо учился в школе», потому что в противном случае должен был знать, что оборот «Слава Украине!» — прямая отсылка ко Второй мировой войне и фашистам, которые его использовали.

    Канадская армия

    «Может, для него выражение имеет какое-то другое значение, но в любом случае, подобные посты от такого высокопоставленнго представителя страны — лишь повод улыбнуться. Какая оборона в Канаде? Они что, кленовыми листочками защищаются? Не знаю ни одной победоносной войны, проведенной Канадой, так что Киеву и ВСУ не стоит по этому поводу радоваться», — заключил народный избранник.

    Напомним, в минувшую субботу стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с визитом в Канаду, где проведет переговоры о военно-техническом сотрудничестве  двух стран с руководством государства.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #киев #украина #милонов #канада #министр обороны #депутат
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      18725

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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