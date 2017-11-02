Депутат Милонов ответил на пост «Слава Украине» министра обороны Канады

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В честь украинского дня в канадском парламенте министр обороны Канады Харджит Саджан опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о сотрудничестве с ВСУ, в котором написал «Слава Украине».

К подобным заявлениям нужно относиться с той же серьезностью, с какой стоит относиться к канадской армии — то есть никак, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

«На Парламентском холме «Украинский день»! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине!» — написал министр.

При этом глава оборонного ведомства Канады сопроводил свой пост фотографиями, на которых он был одет в национальную одежду «Незалежной».

«К подобным заявлениям нужно относиться с той же серьезностью, с какой стоит относиться к канадской армии — то есть никак. Я вообще считаю, что никакой серьезности в канадских вооруженных силах нет, поэтому в данном случае можно сказать так: какая армия, такая и поддержка для ВСУ. Видимо канадское командование, чтобы не чувствовать себя ущербно, начинает искать среди себе подобных еще более слабых. Дело ведь в том, что только вооруженные силы Украины могут по статусу, силе и мощи могут быть похожи на канадскую армию. Вот и возникла взаимная любовь двух неудачников», — подчеркнул Милонов.

Российский депутат также уверен в том, что Саджан «плохо учился в школе», потому что в противном случае должен был знать, что оборот «Слава Украине!» — прямая отсылка ко Второй мировой войне и фашистам, которые его использовали.

«Может, для него выражение имеет какое-то другое значение, но в любом случае, подобные посты от такого высокопоставленнго представителя страны — лишь повод улыбнуться. Какая оборона в Канаде? Они что, кленовыми листочками защищаются? Не знаю ни одной победоносной войны, проведенной Канадой, так что Киеву и ВСУ не стоит по этому поводу радоваться», — заключил народный избранник.

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с визитом в Канаду, где проведет переговоры о военно-техническом сотрудничестве двух стран с руководством государства.