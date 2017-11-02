«Фараонов много, а он один»: на родине Ленина призвали продать мумию вождя

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Екатеринбург, 2 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вынести мумию Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронить. На призыв чеченского лидера отреагировали на родине вождя — Ульяновске. Так, доцент Ульяновского госуниверситета, ученый-религиовед Сергей Петров предложил продать мумию вождя американцам.

По его мнению, взять и просто так захоронить Ленина — большая глупость. Ленин во всем мире только один, а, например, египетских фараонов довольно много, поэтому не стоит «так раскидываться», отметил эксперт.

Он также считает, что Россия может выставить мумию вождя на продажу.

«Не сомневаюсь, что ее буквально с руками отхватит какой-нибудь богатый американский музей, — пояснил Петров. — И наши соотечественники за рубежом будут ходить и там смотреть на вождя. Нельзя же быть такими простодырами».

Петров добавил, что в качестве альтернативы мавзолей можно перенести на родину Ленина, где он будет «покоиться там же, где и родился», вдобавок это поможет Ульяновску повысить туристическую привлекательность, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о захоронении тела Владимира Ленина не стоит на повестке Кремля.