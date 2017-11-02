Плеснули зарин в воронку: в МИД РФ рассказали о новой версии «химатаки» в Хан-Шейхуне

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Москва, 2 ноября. В ходе совместного брифинга в МИД РФ эксперты прокомментировали видеозапись, на которой сотрудники так называемых «Белых касок» якобы берут пробы грунта после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне.

Представители Минобороны и МИД РФ, продемонстрировав ролик, сразу же обратили внимание зрителей на то, что в воронке, образцы от которой берут «Белые каски», не может содержаться боевой отравляющий газ зарин.

На видеозаписи сотрудники «Белых касок» берут пробы «зарина», используя простые перчатки. Как сообщил представитель МИД Михаил Ульянов, если бы в воронке действительно был зарин, работать без специального защитного облачения было бы смертельно опасно для «Белых касок».

Новая версия происшествия следующая, рассказал Ульянов: сначала был взрыв, из-за которого образовалась воронка, и только потом туда плеснули жидкий зарин, дав «Белым каскам» возможность получить необходимые образцы, которые были затем переданы США и использованы как доказательство «химической атаки» с воздуха, якобы осуществленной ВВС Сирии.