Пучдемон не явился в суд в Мадриде для дачи показаний

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Мадрид, 2 ноября. В Национальную судебную палату Испании в Мадриде не явились бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре его соратника. Там они должны были дать показания.

Газета El Mundo сообщает, что они так и не покинули Брюссель. Помимо Пучдемона, это бывший советник по образованию Клара Понсанти, бывший советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет, бывший советник по культуре Луис Пуч, бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин.

Утром в четверг для дачи показаний явились экс-заместитель правительства Каталонии Ориол Жункерас и еще восемь членов бывшего каталонского правительства.

Отметим, что бывшие члены женералитета обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Напомним, ранее отстраненный от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон и его министры провозгласили себя «легитимным правительством» автономии.



