Сирия: Марков рассказал, почему генералы США не знают географии

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Министерство обороны Российской Федерации уличило американского генерала, руководящего спецназом коалиционных сил в Сирии, в незнании географии.

Так, генерал-майор Джеймс Джеррард заявил, что, по его сведениям, «тысячи арабов бегут из Дейр эз-Зор в сторону Меядина», уходя при этом «на север, а не на юг». Люди, настаивает генерал, спасаются от правительственных войск, разблокировавших при поддержке ВКС РФ Дейр эз-Зор, и уходят на территории, контролируемые проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал заявление генерала Джеррарда по Сирии «странным». Прежде всего, в нем содержатся абсурдные географические неточности. Меядин лежит не к северу от города Дейр эз-Зор, а в 40 километрах к югу от него. На севере от Дейр эз-Зора — только Ракка, но желающих перебраться туда «арабов» нет в природе, так как «после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки».

Более того, есть в сообщении Джеррарда и вопиющие тактические ошибки. Он говорит так, будто бы уверен, что Меядин, город, в сторону которого якобы спасаются жители Дейр эз-Зор, до сих пор не подконтролен правительству. Между тем российские ВКС и Сирийская Арабская Армия (САА) освободили этот населенный пункт еще две недели назад. Было бы крайне странно, если бы люди искали убежища от правительственных войск в окрестностях контролируемого ими же Меядина.

На самом деле, резюмировал Конашенков, поток людей между Дейр эз-Зор и Меядином действительно присутствует. Но это не спасающиеся бегством люди, а исконные жители Меядина, возвращающиеся в свои освобожденные дома при содействии работников российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны.

«Генерал Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев», — заключает Конашенков.

В свою очередь, политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает заявление Джеррарда не столько фантазией, сколько неловкой попыткой дезинформации, сообщающей больше о нем самом и его коллегах, нежели о ситуации в Сирии.

«Этот инцидент случайно высветил и поднял на поверхность те процессы, которые происходят внутри коалиционного командования, и о которых мы, обычно, ничего не знаем. Прежде всего, он продемонстрировал серьезные профессиональные недостатки работников американского военного ведомства. Видимо, сотрудники пресс-службы Пентагона написали для генерала Джеррарда на бумажке свое типичное вранье и все небылицы, которые они рассказывают о происходящем в Сирии, а он, не задумываясь, взял и под всем этим подписался. Отсюда и географические, и позиционные ошибки в его словах. Профессиональная слабость пентагоновцев показана очень четко», — заявил аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В принципе, продолжает Марков, в последние десятилетия мы наблюдали постепенный упадок всех американских военных структур. Трудно объяснить, почему военное командование США теперь заполнено столь некомпетентными офицерами, тем не менее последствия вполне наглядны. Для того чтобы их увидеть, достаточно лишь сравнить американскую оккупацию Ирака и Афганистана с послевоенной оккупацией Германии и Японии. Если в прошлом американские военные, руководящие оккупационными режимами, действовали уверенно и эффективно, а главное, к вещей пользе своего государства, то сейчас уже далеко не так. Американцы завязли в Афганистане и Ираке. Они не могут ни нормализировать ситуацию там, ни уйти оттуда окончательно.

«Подноготная слов генерала также очень важна. Ведь что он фактически сказал, заявив, что люди бегут из Дейр эз-Зор в Меядин? Что сирийские военные и ВКС РФ представляют большую угрозу, чем ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России). Мол, от ИГ1 сирийцы не бежали, а от правительства и россиян бегут. Это оговорка по Фрейду. Она показывает, что подсознательно американские военные думают о России и ее союзниках как о больших врагах, чем международный терроризм. То, о чем мы давно догадывались и дискутировали, было подтверждено из первых уст», — подчеркивает Сергей Марков.

Наконец, подводит итог политолог, во всей этой ситуации следует отметить отношение к оговорке американца российских военных.

«Так, казалось бы, зачем привлекать такое внимание к оговорке Джеррарда? Ну сказал человек глупость, ну и ладно. Россия могла и не заметить. Тем не менее мы заметили и информационно подсветила данное событие. Это доказывает нам, что отечественное оборонное ведомство не верит больше настойчивым уверениям американцев, что они и подконтрольные им военные структуры являются нашими «союзниками и партнерами». Нет веры и в то, что они являются хотя бы нейтральной стороной. По крайней мере, в Сирии американцы зарекомендовали себя в качестве наших противников. Противника же важно поймать на его ошибках», — подводит итог Марков.

1 Организация запрещена на территории РФ.